Volley femminile, perchè il 2024 può essere l'anno di Paola Egonu

E' partita in sordina, come del resto tutta la squadra, ma dal famoso 5 novembre in poi è stata tutt'altra musica e l'intera Serie A1 Tigodà se ne è accorta. L'Allianz Vero Volley Milano, a suon di vittorie, ha saputo scalare la classifica attestandosi al secondo posto e dunque con la possibilità concreta di potersi giocare un'altra finale, quella di Coppa Italia.

Massima artefice di questo straordinario momento della squadra del Consorzio è sicuramente il volto più atteso e voluto dal presidente Marzari per cercare di interrompere l'egemonia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ovvero Paola Egonu, che ha scelto di giocare sotto la Madonnina dopo una stagione di trionfi ad Istanbul.

L'opposto fin qui non ha certamente deluso e ha trovato l'ambiente per esprimersi al meglio, oltre che un gruppo che ha saputo, dopo l'1-3 subito dalle campionesse d'Italia davanti ai dodicimila di Assago, cementarsi partita dopo partita giocando e vincendo in maniera convincente sia in Italia che in Europa, basti pensare che le rosa, cosa mai accaduta nella loro storia, sono in pole position per la qualificazione ai quarti della massima competizione continentale, con tutti i vantaggi che ne possono derivare.

Un 2024 scoppiettante

L'anno nuovo può essere quello di Paola? Ci sono diversi fattori che farebbero propendere verso il sì. Il primo è sicuramente la capacità di mettersi alle spalle le polemiche estive ritrovando la giusta serenità e la combattività che la caratterizza, ben sostenuta da un ambiente assolutamente familiare.

Poi i numeri ovviamente. La numero 18 delle milanesi, oltre ad essersi aggiudicata gli MVP in buona parte delle partite disputate, è la miglior "spiker" del campionato con 301 palloni messi a terra (per una media di 6,27 a set), 29 dei quali nell'ultimo match del 2023 contro Busto Arsizio. Un biglietto da visita che è assolutamente una garanzia per questa importantissima seconda parte di stagione oramai alle porte, che riprenderà il 7 gennaio con la sfida a Trento di Davide Mazzanti, da poco nominato nuovo allenatore e che si spera possa portare in dote finalmente un trofeo importante.

L'Italia chiama

Capitolo Nazionale. Non è un mistero che il Paese riponga in Paola le principali speranze per strappare il pass alle Olimpiadi e di questo avviso è sicuramente Julio Velasco, neo ct azzurro, che su di lei vuole puntare per il nuovo ciclo.

Le sue parole alla Gazzetta parlano chiaro: "È una giocatrice molto forte, riconosciuta da tutti, ma non deve avere più responsabilità delle altre. E su questo la difenderò sempre".

C'è poi un paragone che già fa sognare: "Credo che il Mondiale vinto dall’Argentina sia un bel messaggio. C’era un sacco di gente che tifava Argentina per veder vincere Messi. Queste sono le magie tra pubblico e grandi campioni. Non tutti i campioni le creano. A me piacerebbe accadesse a Paola".