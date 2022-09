Percorso netto per la Nazionale Under 19 agli Europei: oggi la semifinale con l'Olanda

Sta dimostrando di che pasta è fatto, ma non c’erano dubbi in merito, coach Marco Mencarelli. Il tecnico del Club Italia Crai, protagonista a partire dal prossimo mese di ottobre del campionato di A2, sta guidando la Nazionale Under 19 femminile e i risultati sono esaltanti. La squadra è già tra le prime quattro del vecchio continente dopo aver messo a segno un impressionante percorso netto. Nelle ultime ore, infatti, le azzurrine hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva battendo 3-0 (25-16, 26-18, 25-19) la Grecia. Di conseguenza potranno disputare oggi, sabato 3 settembre 2022, le semifinali di questi Campionato Europei che si stanno svolgendo a Skopje, in Macedonia del Nord. Ora le ragazze di Mencarelli dovranno vedersela con l’Olanda, formazione che è giunta seconda nella Pool II e che non va in alcun modo sottovalutata.