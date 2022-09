Il percorso della Pro Patria Volley Milano nel campionato di B1

Proprio come il suo main sponsor, Bracco, la Pro Patria Volley Milano vuole sfruttare al massimo il suo istinto predatorio nel prossimo campionato di B1 femminile di volley in partenza tra poco più di una settimana. L’emozione per la promozione nella terza serie nazionale è ancora fresca, ma bisogna rimboccarsi le maniche per affrontare una nuova sfida, impegnativa ma sicuramente alla portata delle biancoblu. Vale la pena approfondire dunque il percorso che attenderà a breve la squadra.

La Bracco Pro Patria è stata inserita nel girone B e affronterà la sua prima partita sabato 8 ottobre al PalaNatta contro Busnago-Visette, formazione che nella scorsa stagione si è salvata per il rotto della cuffia dopo un ottimo girone di ritorno. La settimana successiva sarà la volta della prima trasferta stagionale, e che trasferta! La compagine lombarda si dovrà spostare infatti in Sardegna per giocare sul campo della PGS San Paolo. In occasione della terza giornata è in programma un nuovo match casalingo contro un’altra neopromossa, la brianzola Concorezzo, mentre la settimana successiva si andrà a far visita al Progetto Valtellina.

Il 5 novembre la Pro Patria ospiterà la Warmor Gorle, squadra abituata alla B1 e che nell’ultimo anno si è salvata senza grossi problemi, mentre il 12 novembre si giocherà sul campo della Pallavolo Don Colleoni, anch’essa con una buona dimestichezza con la terza serie nazionale. Il penultimo mese dell’anno prevede altre due sfide, la partita casalinga contro l’Enercom Fimi Crema che ha mantenuto la B1 con una profusione incredibile di energie, e la trasferta di Legnano. Dicembre comincerà invece con la Bracco Pro Patria al Pala Natta per affrontare la Pallavolo Cabiate, prima dell’ultima sfida del 2022 contro Costa Volpino.

L’esordio nel 2023 sarà complicato come non mai: a Milano arriverà un’agguerrita Capo D’Orso Palau, dominatrice del girone A di B1 nell’ultima stagione e vogliosa di riscattare l’eliminazione nei play-off che le hanno precluso l’A2. Il girone d’andata terminerà poi il 14 gennaio con la trasferta emiliana sul campo della Volley Academy Piacenza.