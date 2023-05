Play-off B1. Gara 1 è della Focol Legnano! Battuta al tie-break un’ostica Nardi Volta

Gara1 di semifinale playoff è andata, il 50% dello sforzo è archiviato con una brillante vittoria di un gruppo, quello biancorosso, partito fortissimo, capace di azzannare l'avversario subito in avvio di match. Poi la Nardi di Volta Mantovana è uscita allo scoperto, ha accelerato, riuscendo a capovolgere l'andamento, prendendosi secondo e terzo set, prima ai vantaggi, poi con maggior distacco. Ma ecco qui uscire grinta e tenacia del collettivo legnanese, capitanato dall'MVP dell'incontro Valentina Cavaleri: recupero sontuoso con voce alzata prepotentemente nel IV set, prolungando le sorti della sfida al tie-break, un proforma chiuso con 10 punti di vantaggio sulle ospiti, una prova di forza stellare. Coach Uma schiera dal primo set Roncato in regia, Simonetta opposto, Aliberti e Fantin al centro, Mazzaro e Cavaleri in banda, con Brogliato libero. Avvio forte da parte di entrambe le squadre, con Legnano volitiva in attacco grazie a Simonetta, poi ace di Fantin e brillante colpo di Cavaleri (5-4). Volta sfrutta qualche errore casalingo e si tiene a ruota delle Coccinelle, ma Aliberti e doppia Mazzaro aggrediscono. La Fo.Co.L subisce l'arrembaggio di Coveccia (9-11) ma pronta arriva la risposta con Fantin e Simonetta, che piazza 4 punti di fila, break chiuso dalla fast di Aliberti (17-15).

Sterzata micidiale per Legnano che, ingranata l'ottava, fa faville in difesa, dove Brogliato e Cavaleri alzano le barricate, rilanciando contrattacchi fulminanti (21-17, 25-19). Punto a punto l'avvio di secondo set, Volta spinge per non perdere l'occasione di rientrare in partita e si va in equilibrio per i primi scambi (8-8) poi le ospiti volano sul +3 con due muri di Biesso e Campana. Legnano recupera con Simonetta e Cavaleri, elegantemente smarcate da Roncato (11-11), per poi sorpassare Volta (14-13, 15-14, 17-15 con ace di Cavaleri). La partita è un corpo a corpo continuo fra due ottime squadre, che giocano con ardore e coraggio: Volta ritrova il sorpasso (20-21), Legnano replica con Mazzaro e Cavaleri, brava nell'annullare due set point avversari, ma Volta ha il guizzo giusto e chiude l'1-1 ai vantaggi.

Pronti-via nel terzo e Volta schizza sullo 0-3, però con Mazzaro dai 9 metri e il muro di Fantin riprendiamo la parità, salvo poi subire un nuovo arrembaggio mantovano (5-10). Cavaleri guida ancora la carica con due ace, nel mezzo arriva un punto di Mazzaro, poi altro turno in battuta importante, ora di Aliberti e sorpasso confezionato con due fast di Fantin (15-12). La Nardi non molla un centimetro e si rimette subito in corsia, trovando l'allungo con un buon parziale (16-19) e da qui si terrà sempre in avanti, nonostante la Fo.Co.L ringhi con Cavaleri e Simonetta (18-20, 19-21), ma alla fine le ospiti si prendono anche il terzo set. Da subito si capisce che nel quarto set le Coccinelle giocano con la rabbia che le condurrà poi a triofare, e infatti spingono forte (tre punti di Mazzaro, insieme a Simonetta e Cavaleri), resta anche la verve dalla battuta, con l'ace di Carcano, cui fanno seguito la fast di Aliberti e ancora Simonetta (11-6).

Volta Mantovana prova a riprendersi (12-9) ma subito subisce un nuovo break letale delle padrone di casa (17-9, 20-10) grazie ai preziosi attacchi al centro di Aliberti e Carcano, oltre alle solite trasformazioni di Mazzaro e un bel tocco di seconda di Roncato. Il gap è immenso e la sfida si deciderà al tie-break. Il quinto set vede Legnano spadroneggiare dal primo all'ultimo scambio: la Fo.Co.L parte forte (3-1) e allunga con un gran turno al servizio di Simonetta (quattro ace consecutivi), poi nuovamente Cavaleri letale, Mazzaro e Aliberti, che pone fine al match con un altro ace. Il tabellino del match:

FOCOL LEGNANO-NARDI VOLTA 3-2 (25-19, 24-26, 20-25, 25-17, 15-5)

LEGNANO: Lenna (L), Valli, Carcano 2, Monni, Simonetta 22, Aliberti 12, Brogliato (L), Banfi 1, Cavaleri (C) 14, Fantin 8, Mazzaro 19, Roncato 1, Broggio. Allenatore: Uma

NARDI VOLTA: Coveccia 11, Bertasi, Pandolfi 1, Mutti, Rizzi, Biesso 11, Benetti 7, Campana 12, Di Nucci (L), Pasquino 3, Spigarolo, Tellaroli 16. Allenatore: Tisci