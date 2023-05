Play-off B1. Focol Legnano a Volta Mantovana per inseguire la finalissima

Il ritmo serrato delle semifinali playoff non lascia scampo: archiviata la bella vittoria in rimonta sulla Nardi di Volta Mantovana in Gara1, le Coccinelle della Fo.Co.L Legnano già assaporano la vigilia della sfida di ritorno, al PalaAlesia di Volta, in programma domani, sabato 20 maggio 2023 alle 20.30.

Sono ancora negli occhi di tutti le prodezze delle Coccinelle che, dopo aver pienamente preso possesso del primo set, per poi andare sotto 2-1, sono riuscite a raddrizzare la partita con una prestazione memorabile, frutto di impegno e sacrificio, in modo da fermare l'esuberanza avversaria sul nascere. A riprova della grande spinta di Cavaleri e compagne i parziali degli ultimi due set: 25-17 e 15-5, in un tie-break in cui la verve offensiva delle ragazze di coach Uma ha lasciato ben poca tregua alle ospiti, insieme all'esplosività dai 9 metri che garantiva alla Fo.Co.L 5 ace nel solo quinto set, per un totale di 16 nell'arco dell'intero incontro.

Sono tutti ingredienti che aggiungono sapore alla sfida di ritorno, un match sicuramente al cardiopalma, che decreterà il team avversario di Castelfranco di Sotto nella finalissima per la promozione in Serie A. La diretta dell'incontro verrà trasmessa sul canale YouTube della Focol Legnano, con collegamento a partire dalle ore 20.00.