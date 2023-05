Play-off B1. La Pro Patria sfiora la rimonta col Volpiano: inutile la vittoria per 3-2 al PalaNatta

Un cuore grande, anzi grandissimo, non è bastato alla Bracco Pro Patria per continuare a sognare qualcosa di altrettanto gigante. I play-off di B1 che hanno visto come protagonista la squadra di coach Brugnone sono stati vinti dalla Savis Vol-Ley Volpiano che è riuscita a far valere il 3-1 della gara di andata nel match di ieri sera. Le biancoblu hanno battuto le piemontesi al tie-break, una vittoria purtroppo inutile perché gli unici risultati che sarebbero stati utili erano il 3-0 oppure il 3-1.

Proprio quest’ultimo è stato sfiorato nel quarto set, lasciando qualche rimpianto ma non cancellando quanto di buono costruito nel corso di questa splendida stagione. Nella prima frazione di gioco la Pro Patria ha patito l’approccio spavaldo e frizzante delle ospiti. Volpiano ha gestito al meglio il proprio vantaggio e conquistato senza eccessivi problemi il parziale per il momentaneo 0-1. Il secondo set ha visto le giallonere cercare di chiudere la pratica, ma l’orgoglio della Bracco è emerso nettamente con un recupero che ha portato al pareggio.

L’equilibrio ha resistito fino al 23-23, poi le padrone di casa hanno assestato i due colpi vincenti per l’1-1 che ha rinvigorito l’ambiente. Il copione si è ripetuto nel terzo parziale (14-14, 17-17), ma in questo caso l’incertezza si è spezzata prima e la Pro Patria è passata in vantaggio, sognando il golden set per l’accesso alla finale dei play-off. Il quarto set poteva regalare una gioia incredibile e i tifosi biancoblu hanno accarezzato più volte il sogno.

Sul 21-19 e sul successivo 22-20 in favore delle ragazze di coach Brugnone, il 3-1 sembrava a portata di mano, ma Volpiano ha reagito con furore agonistico fino al 23-23 e alla vittoria del parziale. Il 2-2 ha chiuso i giochi e il tie-break stravinto dalla Bracco è stato purtroppo soltanto una mera formalità. Il voto per la stagione di questa splendida squadra rimane comunque altissimo. Il tabellino del match:

BRACCO PRO PATRIA-SAVIS VOL-LEY VOLPIANO 3-2 (17-25, 25-23, 25-19, 23-25, 15-3)

PRO PATRIA: Villa, Merati, Giacomini, De Ambrogi, Badaracco, Brunelli (L), Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini, Sollazzo (L), Visconti, Bilamour, Poser. All. Brugnone

VOLPIANO: Andreotti, Re M., Zamboni, Bazzarone, Re V., Neffati, Puglisi (L), Cisi, Oliveri (L), Pastore, Muraglia, Cirelli, Martini. All. Andreotti