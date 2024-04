Playoff A1 femminile, Allianz Vero Volley Milano attesa all'ultima chiamata per riaprire la semifinale

Ora davvero non si può più scherzare. L'Allianz Vero Volley Milano, se davvero vorrà tenere fede al ruolo di anti Conegliano e non uscire prematuramente dalla corsa scudetto, non avrà alternative.

Domani ore 20:30 si gioca gara 2 all'Allianz Cluod e le rosa dovranno vincere per allungare la serie e portarla alla bella che si disputerebbe a Firenze nel fine settimana. Servirà dunque una delle migliori prestazioni dell'anno, oltre che l'appoggio del pubblico, per venire a capo di un avversario che ha dimostrato di essere in salute e che vorrà cullare fino alla fine il sogno di giungere per la prima volta nella sua storia in finale.

Nel gruppo guidato da Marco Gaspari c'è del rimpianto per come sono andate le cose nel match che ha aperto questa semifinale. Vero che è arrivata una sconfitta abbastanza pesante, ma la sensazione è che qualora alcune situazioni fossero state sfruttate, soprattutto nel secondo e terzo set, la partita avrebbe potuto prendere una direzione diversa. A pesare inoltre ci sono stati errori in ricezione, soprattutto sul servizio delle biancoblù.

In casi del genere si deve fare soltanto una cosa: resettare e ripartire. Domani servirà una prestazione diversa, con cuore, determinazione e carattere. Doti che non potranno essere lasciate nello spogliatoio.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici DI IULIO, OGNJENOVIC

Centrali ALBERTI, NWAKALOR, WASHINGTON, DA SILVA

Schiacciatrici HERBOTS, ZHU, RUDDINS, VILLANI, NOWAKOWSKA

Liberi MERLO, ARMINI, PARROCCHIALE

Allenatore BARBOLINI

PRECEDENTI: 27 (13 successi Savino Del Bene Scandicci, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019

La vigilia del coach

Compito di presentare la partita spetta a Marco Gaspari: "I Playoff hanno questo fascino di resettarsi al termine di ogni sfida, bella o brutta che sia. Di sicuro Gara-1 ha messo in luce una Scandicci che ha avuto pazienza e una Milano che ha avuto fretta di chiudere determinate azioni. Quello che dobbiamo cambiare sicuramente è la gestione dell’errore, soprattutto perché dall’altra parte della rete c’è una squadra forte. Questo ci deve essere da lezione, ma noi dobbiamo scendere in campo con la consapevolezze delle cose buone fatte, avere pazienza nelle situazioni di difficoltà e approfittare dei momenti giusti. Ci creeremo le opportunità, ma sarà fondamentale essere lucidi. Ho molta fiducia nella mia squadra".

Il calendario delle semifinali playoff (gara 2)

Mercoledì: 10 aprile 2024, ore 19.00

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Arbitri: Pozzato Andrea, Cappello Gianluca (Giglio Anthony)

Video Check: Di Gaetano Tecla Veronica

Mercoledì: 10 aprile 2024, ore 20.30

Allianz Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci

Arbitri: Puecher Andrea, Saltalippi Luca (Armandola Cesare)

Video Check: Ferrara Annarita