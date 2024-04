Playoff A1 femminile, l'Allianz Vero Volley cola a picco. Resta solo la Champions

Da anti Conegliano a delusione del campionato. E' questa la metamorfosi, ovviamente in negativo, dell'Allianz Vero Volley Milano. La sconfitta di ieri sera contro la Savino Del Bene Scandicci ha posto fine, probabilmente in maniera troppo prematura, alla corsa scudetto, che ora sarà affare soltanto tra le toscane e una tra le pantere venete e Novara, che sabato prossimo si affonteranno nella gara di spareggio.

L'eliminazione dai playoff tuttavia non coglie del tutto di sorpresa l'ambiente rosa. Già nelle scorse settimane si era manifestata più di un'avvisaglia, con alcune sconfitte impreviste che erano costate il secondo posto in regular season. Con i risultati che poi tutti hanno visto.

La pallavolo, come suol dirsi, non mente mai: chi merita va avanti, a prescindere dal fatto che si sia forte o meno. E la squadra di Barbolini di andare in finale, essendo stata decisamente più pragmatica, se lo è meritato, tant'è che nelle due partite giocate non ha concesso nemmeno un set alle avversarie. E questo dice tutto.

Le parole di coach Marco Gaspari a fine gara, giusto per far capire quanto accaduto, sono tutto un programma: "Questa sera dobbiamo fare i complimenti a Scandicci perché ha vinto con merito. In Gara-1 abbiamo commesso degli errori, ma c’era stata più attenzione nella correlazione muro-difesa, fondamentale che oggi ci è mancato. Non siamo riusciti a spingere in battuta come volevamo, nonostante nel primo e terzo set eravamo riusciti ad incanalare la partita sui giusti binari. Rinnovo i complimenti all’avversario, che ha mostrato determinazione in tutta la Serie. Il dispiacere è tanto, perché abbiamo lavorato un anno per questo momento della stagione. Abbiamo del tempo ora per prepararci, ricordando anche questo momento, perché all'orizzonte abbiamo ancora un appuntamento fondamentale da giocarci".

Resta dunque solo la Champions per l'Allianz. Il 5 maggio ad Antalya Egonu e compagne avranno la possibilità di vincere qualcosa e salvare una stagione altrimenti deludente per i corposi investimenti operati in estate e che evidentemente, almeno fino a questo momento, non ha portato i risultati sperati.