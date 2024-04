Playoff A1 femminile, l'Allianz Vero Volley frana a Scandicci e finisce spalle al muro

Esattamente come un anno fa inizia totalmente in salita la semifinale scudetto per l'Allianz Vero Volley Milano. In un Palazzo Wanny esaurito e ribollente di entusiasmo la squadra di Marco Gaspari, al termine di un match comunque combattuto, è uscita sconfitta per 3-0 al cospetto di una volitiva Savino Del Bene Scandicci, che ha saputo approfittare delle defaillance evidenziate nei momenti topici ed è riuscita dunque ad incamerare una vittoria che le fa sognare un traguardo mai raggiunto nella sua storia.

Due sono le peculiarità che hanno fatto pendere l'ago della bilancia in favore delle padrone di casa: i troppi errori in attacco (25 alla fine) e qualche imprecisione al servizio (13 battute sbagliate contro le 8 delle toscane).

Le rosa sono cadute sotto i colpi di Ekaterina Antropova, MVP con 19 punti di cui 3 ace. Top scorer per Milano Paola Egonu con 17 palloni messi a terra, seguita da Folie a quota 12, uniche in doppia cifra per le meneghine.

Morale della favola Orro e compagne sono ora spalle al muro e avranno l'ultima possibilità per rientrare in corsa per la finalissima in gara due che si disputerà mercoledì prossimo alle 20:30 all'Allianz Cloud.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro assieme ad Egonu come diagonale palleggiatore opposto, confermate le schiacciatrici Sylla e Cazaute, Heyrman e Folie centrali e Castillo libero.

Antropova fa subito si fa subito sentire con i due ace che regalano alla sua squadra il primo break (5-2). Rispondono anche le ospiti al servizio con Cazaute (9-11). Le biancoblù presto rientrano in gara (14-15) e obbligano l'avversario a giocare punto a punto. Due sono i match point in loro favore: annullato il primo con il diagonale di Cazaute, non c'è nulla da fare sul successivo, con un errore al servizio. 25-23 e Scandicci che passa in vantaggio.

Le lombarde cercano di ripartire con Sylla (1-3), ma la Savino Del Bene non demorde e resta attaccata (7-8). Non c'è Malual (assenza che si rivelerà poi determinante nelle varie rotazioni) e Gaspari è costretta ad inserire Pusic come giocatrice di movimento per rafforzare la ricezione. Non basta perchè Antropova realizza in 15 pari. La svolta avviene dopo il 18-18 realizzato da Sylla: Scandicci dapprima guadagna il 20-18, poi il 22-19 ancora con Antropova. Quattro sono le palle set: Milano è abile ad annullarne due con Daalderop ed Egonu (ace, 24-22), ma le ragazze di Barbolini resteranno lucide e andranno sul due a zero con il 25-22 conclusivo.

Le biancoblù tentano dunque di sfruttare il vantaggio psicologico partendo a razzo nella seconda frazione (4-0). Folie e Cazaute dimezzano (4-2), mentre Egonu cerca di tenere a galla le compagne (11-10). Troppi però sono gli errori in attacco di cui approfitta la Savino Del Bene per andare sul 16-12. Heyrman ed Egonu ancora attive (16-14), ma presto il distacco verrà ripristinato (19-15). Folie e Sylla sono le ultime ad arrendersi (19-18), ma sul più nello le rosa si beccano un muro che in pratica deciderà le sorti della partita (24-21). Si chiude anche in questa circostanza sul 25-22 e Palazzo Wanny può esplodere di gioia.

Il tabellino

Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano 3-0 (25-23; 25-22; 25-22)

Savino Del Bene Scandicci: Herbots 1, Zhu 13, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Nwakalor 5, Da Silva 6, Antropova 19, Diop 2 N.E. Alberti, Armini, Washington (L), Nowakowska All. Barbolini

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 7, Heyrman 6, Folie 12, Orro 1, Pusic, Rettke, Bajema, Sylla 9, Egonu 17, Daalderop 1, Castillo (L) N.E. Malual (L), Prandi, Candi All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Rocco Brancati, Marco Zavater

Spettatori: 3491

Durata set: 29', 31', 29' tot 1h36'

Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 6, battute sbagliate 8, muri 9, errori 14, attacco 36%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 13, muri 9, errori 25, attacco 41%

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Impianto: Palazzo Wanny - Firenze