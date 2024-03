Playoff A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano parte bene ma quanta sofferenza

C'è una consapevolezza che rischia di animare questo finale di stagione: che senza l'apporto di Alessia Orro l'Allianz Vero Volley Milano è destinata a soffrire.

Ed è quanto accaduto sia a Vallefoglia, nell'ultima negativa giornata di campionato, che stasera nel match che ha aperto i playoff scudetto, traguardo sul quale le rosa fondano buona parte delle loro speranze per vincere finalmente qualcosa. La Wash4Green Pinerolo si è confermata avversario rognoso e per poco non faceva il colpaccio all'Allianz Cluod: le rosa, sotto 2-1, sono riuscite a reagire e conquistare con le unghie e con i denti la vittoria e a mettersi in un'importante posizione di vantaggio in vista di una fara due che si preannuncia infuocata.

MVP del match è Myriam Sylla, che chiude con 19 punti e una percentuale in attacco del 51%. Top-scorer della gara è Paola Egonu, con 31 punti, mentre in doppia cifra vanno anche Cazaute (17) e Folie (13).

Domenica 31, giorno di Pasqua, si vivrà il secondo atto di questa sfida al Pala Bus Company di Villafranca con inizio alle ore 17. Superfluo aggiungere che una prestazione come quella odierna potrebbe non bastare per chiudere anticipatamente il discorso.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Prandi ed Egonu come diagonale palleggiatore opposto, Cazaute e Sylla per la coppia di schiacciatrici, Folie-Heyrman come centrali e Castillo libero.

E' Cazaute a spezzare l'equilibrio iniziale (8-5), così come il muro di Folie (12-7). Spinte dal loro pubblico le rosa volano sul 15-9 per poi subire il parziale ritorno delle piemontesi (15-12). Che poi vengono sopraffatte da Heyrman e Cazaute: la francese con due ace porta Milano sul 20-13. E' sempre lei a chiudere il primo set sul 25-20.

Si riparte con Cazaute e Sylla in palla (7-5), ma le Pinelle ritrovano la parità all'8. Si procede punto a punto fino al 13-15 ospite. Il 15-19 mette le rosa in allartme, ma la loro reazione non si fa attendere con la diagonale stretta di Egonu (20-21). Nel momento più importante un errore delle padrone di casa ripristina l'equilibrio nel contro dei set (23-25).

Il terzo parziale è quasi una fotocopia di quello precedente, con Pinerolo che si stacca sul 7-9 per poi subire il 10 pari con Heyrman. Si registra successivamente la fuga ospite (11-15), poi Cazaute al servizio e Sylla firmano il 14-15. Le pinelle non sono intenzionate ad abbandonare il proscenio e passano ancora a condurre (15-18). Il 17-19 è l'ultimo sussulto, con il diagonale di Egonu. Sul 19-23 Gaspari prova a cambiare in regia inserendo Mancastroppa, e successivamente Malual, ma le piemontesi tengono duro e passano incredibilmente in vantaggio (23-25).

Spalle al muro Milano non può più permettersi di sbagliare. Sylla si carica la squadra sulle spalle (5-2), Egonu prende l'incrocio delle righe (15-11). Folie è lesta a segnare il 21-14 e sucessivamente arrivano cinque set point; due ne vengono annullati ma non il terzo. 25-21 e giochi rimandati al tie break.

Dove accade di tutto: scatto Pinerolo in avvio (1-4), parità al sei di Milano. Prima vera fuga con Sylla (11-8), le pinelle sono dure a morire (11-11). Egonu costruisce due match ball (14-12); il primo viene annullato, ma non il secondo. A colpire ancora è la numero 18 che regala alle rosa una vittoria che sembrava quasi irraggiungibile (15-13).

I commenti dei protagonisti

Il compito di esprimere le sensazioni di fine gara spetta a Laura Heyrman: "E' stata una bellissima vittoria. Ai Playoff è importante il risultato finale e non contano quanti set si vincono o si perdono. Stiamo ancora trovando la nostra miglior forma ma nonostante tutto essere riusciti a conquistare il successo significa molto per noi. Dobbiamo portarci questo pensiero a casa e mettere subito la testa a domenica per Gara 2".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Wash4Green Pinerolo 3-2 (25-20; 23-25; 23-25; 25-21; 15-13)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 17, Malual, Mancastroppa, Heyrman 6, Folie 13, Prandi 2, Rettke 1, Bajema, Sylla 19, Egonu 31, Castillo (L), Daalderop, Candi. Non entrate: Pusic (L). All. Gaspari.

Wash4Green Pinerolo: Sorokaite 16, Cosi, Cambi 5, Di Mario (L), Polder 7, Moro (L), Storck 23, Camera, Nemeth 6, Bernasconi 1, Mason 4, Akrari 13. Non entrate: Camera. All. Marchiaro.

NOTE

Arbitri: Alessandro Rossi e Umberto Zanussi

Spettatori: 2741

Durata set: 26', 33', 30', 32', 28'. Tot.: 2h42'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 9, battute sbagliate 9, muri 12, errori 29, attacco 41%

Wash4Green Pinerolo: battute vincenti 5, battute sbagliate 9, muri 10, errori 22, attacco 38%

MVP: Myriam Sylla (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Allianz Cloud - Milano