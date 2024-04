Playoff A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano in campo per la semifinale scudetto

Passata una Pasqua da spettatrice per l'Allianz Vero Volley Milano è tempo di tornare ad indossare le ginocchiere e a battagliare. Inizierà domani la semifinale scudetto, che metterà di fronte le rosa, terze classificate, e la Savino Del Bene Scandicci, che in extremis ha soffiato loro il secondo posto e avrà dunque il vantaggio del fattore campo.

Anche se la prima partita si giocherà in trasferta sarà indispensabile partire bene per poi tentare di chiudere il discorso mercoledì prossimo all'Allianz Cluod. Orro e compagne sono consapevoli della propria forza e devono cercare di far valere le proprie qualità che sposterebbe decisamente in proprio favore una serie che si preannuncia breve ma intensa.

Molti saranno i motivi di interesse, tra cui il duello tra Paola Egonu, "best striker" della regular season con ben 545 punti segnati, ed Ekaterina Antropova, seconda nella speciale classifica con 498 palloni messi a terra.

Squadre in campo alle ore 20:30 con Palazzo Wanny che sicuramente presenterà un colpo d'occhio importante, come nelle migliori occasioni. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, Sky Sport e volleyballworld.tv.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici DI IULIO, OGNJENOVIC

Centrali ALBERTI, NWAKALOR, WASHINGTON, DA SILVA

Schiacciatrici HERBOTS, ZHU, RUDDINS, VILLANI

Liberi MERLO, ARMINI, PARROCCHIALE

Allenatore BARBOLINI

PRECEDENTI: 26 (12 successi Savino Del Bene Scandicci, 14 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022, 2022/2023; Isabella Di Iulio a Vero Volley nel 2019/2020; Beatrice Parrocchiale a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Simone Bendandi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019

La vigilia del coach

Compito di presentare la sfida spetta a Marco Gaspari: "Domani iniziano le Semifinali, che quest’anno ancora di più mettono in evidenza quattro squadre molto competitive. Scandicci nell’ultimo periodo è cresciuta molto, con un gioco più aggressivo rispetto alla prima parte della stagione. Sono sempre stati una formazione forte e da temere, per cui sicuramente sarà una partita difficile. Noi dobbiamo affrontare questa sfida sapendo che, come nelle precedenti gare, l’ordine nella fase break sarà fondamentale, bisogna battere bene e avere pazienza perché credo sarà una serie lunga".

Il calendario di gara 1

Sabato 6 aprile 2024, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Allianz Vero Volley Milano

Arbitri: Brancati Rocco, Zavater Marco (Clemente Andrea)

Video Check: Palmieri Fabio

Domenica 7 aprile 2024, ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Arbitri: Simbari Armando, Verrascina Antonella (Marconi Michele)

Video Check: Lobrace Andrea