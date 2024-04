Playoff A1 femminile, Orro crede nel riscatto dell'Allianz Vero Volley: "Questa sconfitta ci servirà"

Come un anno fa l'Allianz Vero Volley Milano è spalle al muro ed è chiamata a risolvere una situazione a dir poco intricata. La Savino Del Bene Scandicci ha approfittato della serata nera di molte delle sue giocatrici e si è aggiudicata con pieno merito e forse in maniera più sorprendente di quanto si potesse pensare.

Le rosa hanno sbagliato troppo in attacco (25 gli errrori in difesa) e al servizio (13 le battute sbagliate) e sono state prontamente punite da un avversario per nulla disposto a perdonare nulla.

Il verdetto dunque parla chiaro ma il capitano Alessia Orro, scesa in campo non al meglio, guarda già avanti e ad una sfida, quella di mercoledì, da vincere a qualunque costo:

"Oggi sono mancate un po' di cose, siamo state condizionate soprattutto dagli errori in alcuni momenti decisivi. Loro, invece, riuscivano ad allungare trovando lo sprint giusto da metà set in avanti, rendendo difficile per noi l'inseguimento. E' mancato anche un po' il giusto atteggiamento in alcuni momenti del match. Questa sconfitta ci servirà da lezione, per lavorare ancora di più in palestra per vedere una reazione nella partita di mercoledì, dove servirà tutta la nostra fame".