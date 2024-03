Playoff A1 femminile, è una Pasqua dolcissima per l'Allianz Vero Volley Milano: il 3-1 di Pinerolo vale la semifinale

Ancora senza Alessia Orro, non ancora al 100% (si è preferito completare il recupero per non comprometterne definitivamente la stagione anche in chiave nazionale), l'Allianz Vero Volley Milano era chiamata a dare un segnale dopo aver sofferto maledettamente in gara uno e ha svolto benissimo questo delicato compito, andando ad imporsi per 3-1 sul campo della Wash4Green Pinerolo, una delle rivelazioni di questo campionato, costretta dunque ad abbandonare il proscenio.

Secondo set a parte questa gara due è stata condotta principalmente dalle rosa, che ora possono festeggiare la qualificazione anticipata alle semifinali. Esattamente come un anno fa l'avversaria sarà la Savino Del Bene Scandicci, che inizierà ad affrontare nel prossimo fine settimana. L'obbiettivo ora sarà quello di recuperare le energie in vista di ques'altro importantissimo appuntamento.

MVP del match Paola Egonu, autrice di ben 27 punti e determinante nella conquista soprattutto del terzo parziale. In doppia cifra per Milano anche Sylla e Cazaute, che rispettivamente hanno chiuso con 14 e 13 palloni messi a terra.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Prandi – Egonu come diagonale palleggiatore opposto, Cazaute e Sylla a comporre la coppia di schiacciatrici, Folie-Heyrman al centro e Castillo nel ruolo di libero.

Che le rosa siano determinate lo dimostra Heyrman, che va a chiudere a muro su Sorokaite. Cazaute fa ace ed è 6-9, Sylla attacca bene per il 7-13. Il ritmo è troppo elevato per le pinelle, che devono ancora capitolare per mano sia di Folie (8-15) che di Egonu (10-19). Non c'è storia e l'ex Prandi, con un tocco astuto, chiude il set di apertura sul 15-23.

L'Allianz torna in campo determinata e va subito sull'1-4. Storck si dimostra tutt'altro che arrendevole riportando le pinelle a contatto (4-5); sempre l'atleta svizzera è protagonista sia del 6-6, poi del 10-8. Più tardi quest'ultima, in collaborazione con Polder, allungherà ancora (12-8). Il time out di Gaspari non serve per arrestare l'avanzata pinerolese: il nuovo parziale è 14-9. I cambi ridanno ossigeno alle rosa, che si riportano in scia con Egonu ed Heyrman, ben servita da Prandi (18-17). Fuoco di paglia, perchè Pinerolo allunga di nuovo (20-17 e 24-20); Sylla ed un errore al servizio fanno sì che le palle set vengano annullate (24-22), Sorokaite non sbaglia la terza per il 25-23.

Le milanesi non si perdono d'animo ed iniziano di gran carriera il terzo set (2-6 e 4-10 con Cazaute protagonista). Egonu ed Heyrman non falliscono (6-14); il set scorre via veloce, con Egonu ancora a bersaglio (10-19). Non si registrano rallenamenti e le rosa tornano in vantaggio in scioltezza (16-25).

Anche il quarto periodo vede una partenza migliore dell'Allianz (3-6) e l'ace di Egonu per il 4-9. L'opposto, affatto paga, ne infila altri due per il 4-11. Storck accorcia per l'8-13, Sylla trova il vargo giusto per ristabilire le distanze (8-14). L'elvetica è l'ultima ad arrendersi, trascinando le compagne al break che azzera il distacco (12-15 e 15 pari), Egonu ed Heyrman tentano la nuova fuga (17-19). Ancora Storck per il pari 19, Sylla segna due volte di fila (19-21). Tre sono i match point per Milano, che chiude subito con il muro di Egonu (21-25).

Il commento dei protagonisti

Tocca a Raphaela Folie esprimere le sensazioni di fine gara: "Siamo felicissime di questo passaggio del turno alle Semifinali. Anche questa sera è stata una sfida davvero intensa: Pinerolo ha un tifo molto caloroso e tanta voglia di vincere, ma alla fine siamo riuscite a migliorare alcuni aspetti che ci sono mancati in Gara 1 e conquistare la vittoria".

Il tabellino

Wash4Green Pinerolo - Allianz Vero Volley Milano 1-3 (13-25; 25-23; 16-25; 21-25)

Wash4Green Pinerolo: Sorokaite 9, Cosi 2, Cambi 1, Di Mario, Polder 7, Moro (L), Storck 15, Camera, Németh 3, Mason 5, Akrari 6. N.E. Bernasconi. All. Marchiaro.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 13, Malual, Heyrman 9, Folie 9, Prandi 2, Sylla 14, Egonu 27, Daalderop, Candi, Castillo (L). N.E. Orro, Pusic (L), Rettke, Bajema. All. Gaspari

NOTE

Arbitri: Antonella Verrascina e Rossella Piana

Spettatori: 1500

Durata set: 21', 28', 22', 27. Tot: 1h49'

Wash4Green Pinerolo: battute vincenti 5, battute sbagliate 13, muri 5, errori 22, attacco 35%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 8, battute sbagliate 15, muri 10, errori 27, attacco 50%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Pala Bus Company - Villafranca Piemonte (TO)