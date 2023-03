Pool Salvezza A2. Club Italia alla pari con Marsala, ma la trasferta siciliana termina senza punti

La lunga trasferta del Club Italia in Sicilia si chiude con una sconfitta. Oggi pomeriggio al Palazzetto dello sport di Marsala le azzurrine sono state superate 3-1 (25-22, 23-25, 25, 25-23, 25-21) dalle padrone di casa della Seap-Sigel nel combattuto anticipo della 3ª giornata della Pool Salvezza del Campionato di A2. Come avvenuto domenica scorsa a Messina, anche oggi pomeriggio le giovani della formazione federale sono state protagoniste di una buona prova, affrontata con il giusto atteggiamento, anche se, nei momenti cruciali, sono mancati lo spunto giusto e un po’ d’esperienza per riuscire a conquistare punti e vittoria. Quattro le azzurrine che hanno chiuso la partita in doppia cifra: le centrali Nausica Acciarri (14 punti, 1 ace, 6 muri) e Maia Carlotta Monaco (10 punti, 1 ace, 2 muri), e le schiacciatrici Lisa Esposito (14 punti, 3 ace) e Dominika Giuliani (11 punti, 1 ace, 62% in attacco).

Per questo terzo impegno previsto dal calendario della Pool Salvezza il tecnico federale Michele Fanni sceglie di affidarsi allo starting six con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Monaco e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete coach Eraldo Buonavita schiera Moneta, Guarena, Ghibaudo, Bulovic, Frigerio, Salkute e il libero Norgini. In avvio di gara Marsala prova a sorprendere il Club Italia (3-0). Le azzurrine sono brave a recuperare (3-3) e il match prosegue punto a punto fino al 6-6. È nuovamente la formazione siciliana a ripartire (8-6), il Club Italia prova a tenere il passo (10-9), ma è Marsala ad aumentare il ritmo e a spingersi sul +4 (14-10). Il time out chiamato da coach Fanni riporta ordine tra le fila delle azzurrine che con pazienza si rimettono in marcia (16-13).

Il Club Italia, complice anche qualche errore avversario, con Viscioni, Adriano e Giuliani a segno ristabilisce l’equilibrio (18-18). Nel finale Marsala tenta l’allungo decisivo (23-20), le azzurrine tornano a contatto (23-22), ma la rimonta non si compie e la formazione di casa conquista il primo set (25-22). Cambio tra le fila del Club Italia al momento del ritorno in campo: resta fuori Viscioni e al suo posto entra Esposito. Le due formazioni riprendono a giocare sul filo dell’equilibrio (4-4). Un buon turno al servizio della neoentrata Esposito (per lei due ace nella serie) permette alle azzurrine di allungare e spingersi sul +3 (4-7). Il time out chiamato dalla panchina di casa non ha l’effetto sperato e Giuliani e compagne allungano (7-11), mantengono le avversarie a distanza (9-13) e si spingono sul +6 (10-16) grazie a un proficuo turno in battuta della neoentrata Despaigne (fuori l’opposto Adriano). Marsala fatica a tenere il passo del Club Italia che attraverso un ottimo gioco di squadra mantiene il vantaggio (12-19, 17-21, 17-23).

Nel finale le azzurrine si disuniscono, Marsala ne approfitta per accorciare (18-24, 23-24) ma è il Club Italia a conquistare il set (23-25) e riaprire il match. È ancora il Club Italia a dettare il ritmo al rientro in campo: le azzurrine interrompono l’equilibrio (4-4) e con Acciarri ed Esposito a segno si portano sul +2 (4-6). Le giovani della formazione federale sono brave a mantenere alte concentrazione e determinazione e rimangono in vantaggio (7-10). Marsala ritrova buon ordine, piazza il break che vale la parità (9-11, 11-11) e sfruttando la scia si spinge sul +4 (16-12). Il time out chiamato da coach Fanni riporta le azzurrine a contatto (16-15). Si alza il ritmo della gara: il Club Italia respinge il nuovo tentativo di allungo della formazione di casa (19-16, 21-18) e riporta lo score sul 21-21.

Decisamente concitato il finale del set (23-23) al termine del quale è Marsala a trovare lo spunto giusto per chiudere (25-23) e portarsi sul 2-1. Al rientro in campo le due formazioni procedono nuovamente punto a punto (5-5). È Marsala ad aumentare il ritmo e a portarsi sul +2 (7-5). Il Club Italia prova a tenere il passo (9-8), ma non riesce a ricucire e la formazione siciliana allunga sul +4 (12-8). Il time out chiamato da coach Fanni riporta ordine e le azzurrine tornano a contatto (13-12). Decisiva però la ripartenza di Marsala che accelera (18-14), amministra (22-18) e conquista set e partita (25-21) aggiudicandosi i 3 punti in palio. Il tabellino del match:

SEAP SIGEL MARSALA – CLUB ITALIA 3-1 (25-22, 23-25, 25, 25-23, 25-21)

MARSALA: Moneta 10, Guarena 7, Ghibaudo 5, Bulovic 21, Frigerio 6, Salkute 19; Norgini (L), Garofalo 1. Ne: Deste. All. Buonavita.

CLUB ITALIA: Giuliani 11, Monaco 10, Adriano 9, Viscioni 5, Acciarri 14, Batte 2; Ribechi (L), Esposito 14, Despaigne 3, Gambini, Passaro, Modesti. Ne: Micheletti (L), Amoruso. All. Fanni.