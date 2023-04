Pool Salvezza A2. Il Club Italia onora la memoria di Julia Ituma ed espugna Vicenza

Il Club Italia bissa il successo della gara d’andata e nella 7ª giornata (1ª di ritorno) della Pool Salvezza del Campionato di A2 supera 3-0 (25-14, 25-22, 25-22) l’Anthea Vicenza Volley. Oggi pomeriggio al Palasport di Vicenza le azzurrine sono state protagoniste di una bella e convincete prova corale. Nel corso del primo set il Club Italia è riuscito a imporre il proprio gioco con determinazione senza lasciare spazio alle avversarie. Nella seconda frazione le azzurrine sono state brave a contenere la reazione di Vicenza, a rimanere sempre in partita anche nei momenti di difficoltà e a portarsi sul 2-0. Una buona prestazione che ha trovato continuità anche nel terzo e ultimo set quando le azzurrine si sono portate subito in vantaggio, non hanno permesso alle avversarie di rientrare e, superato il passaggio a vuoto nel finale, a conquistare l’intera posta in palio. Mvp di giornata la centrale del Club Italia Nausica Acciarri (13 punti, 3 ace, 4 muri, 40% in attacco).

Tra le azzurrine hanno chiuso la partita in doppia cifra anche la schiacciatrice Giulia Viscioni (15 punti, 3 ace, 2 muri, 41% in attacco) e l’opposto Virginia Adriano (11 punti, 1 ace). In apertura del match le azzurrine, strette in un commosso abbraccio, hanno osservato il minuto di silenzio in memoria di Julia Ituma, giocatrice che fino alla scorsa stagione ha vestito la maglia del Club Italia e ha militato nelle nazionali giovanili, tragicamente scomparsa nella notte tra mercoledì e giovedì. Sempre in memoria di “Titu” le due formazioni hanno giocato la partita con il lutto al braccio e nel corso della gara non è stata diffusa musica all’interno dell’impianto.

Per questa prima giornata di ritorno della Pool Salvezza il tecnico federale Michele Fanni fa scendere in campo il sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete per Vicenza, coach Ivan Iosi schiera lo starting six con Cheli, Galazzo, Legros, Farina, Kavalenka, Ferraro e il libero Formaggio. Buon approccio al match da parte del Club Italia che, trovato un buon ritmo passa, in vantaggio (2-4) e riesce a imporre il proprio gioco con continuità (4-9). Il time out chiamato dalla panchina di Vicenza non ha l’effetto sperato: le azzurrine incrementano ulteriormente il proprio ritmo e, supportate da un buon rendimento in battuta e in attacco, si spingono sul +10 (7-10). La formazione di casa fatica a trovare le giuste contromisure e il Club Italia continua a macinare buon gioco e punti (7-17). Le azzurrine non hanno flessioni nel rendimento (10-20) e conquistano agevolmente il primo set (14-25).

Al rientro in campo Vicenza prova a sorprendere il Club Italia (3-0), le azzurrine sono brave a ricompattarsi, a recuperare e passare in vantaggio (4-6, 5-9). Il time out chiamato da coach Iosi rimette ordine tra le fila dell’Anthea che accorcia (7-9) e ristabilisce la parità (10-10). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al 14-14 quando sono nuovamente le azzurrine a cambiare passo e, con una buona continuità in attacco e a muro, a spingersi sul +4 (14-18). Vicenza recupera nuovamente (18-18) e il set procede punto a punto (19-19, 21-21). Nel finale Giuliani e compagne sono brave a mantenere alta la concentrazione, portarsi sul +2 (21-23) e a chiudere a proprio favore anche il secondo parziale (22-25). L’avvio del terzo set vede ancora protagonista il Club Italia che con Viscioni e Adriano a segno si porta sul +3 (2-5). Vicenza riesce a rientrare (5-5), ma è decisiva la ripartenza delle azzurrine che passano nuovamente in vantaggio (5-7, 8-10, 10-13) e non permettono alle avversarie di rientrare. Il time out chiamato da coach Iosi non inverte l’inerzia del match: sono ancora le giovani della formazione federale a dettare il ritmo e a rimanere avanti (13-17).

Vicenza si disunisce e il Club Italia allunga ancora (17-24) e, superato il momento di difficolta nel finale, chiude il set (22-25) conquistando i 3 punti in palio. Coach Fanni ha commentato: “Oggi siamo entrati in campo molto convinti e consapevoli di quello che siamo diventati attraverso il nostro percorso. Nel primo set a tratti siamo stati molto bravi e siamo riusciti a mettere pressione all’avversario. Poi Vicenza a reagito, ma siamo riusciti a rimanere in partita, a lottare e a conquistare ogni punto. Sono molto contento di tutte le ragazze e di quello che hanno fatto vedere oggi in campo. Ho visto una squadra solida e unita che è riuscita a uscire dai momenti di difficoltà proprio reagendo da squadra: ogni ragazza ha messo in campo quello che sa fare meglio, nel momento giusto per sopperire a qualche mancanza delle altre”. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA VOLLEY – CLUB ITALIA 0-3 (25-14, 25-22, 22-25)

VICENZA: Cheli 7, Galazzo 2, Legros 7, Farina 5, Kavalenka 13, Panucci 7; Formaggio (L), Ferraro, Ottino, Munaron. Ne: Del Federico (L), Groff, Digonzelli, Martinez Volskis. All. Iosi.

CLUB ITALIA: Giuliani 7, Modesti 5, Adriano 11, Viscioni 15, Acciarri 13, Passaro 1, Ribechi (L), Esposito 1, Gambini. Ne: Amoruso, Batte, Peroni (L), Monaco. All. Fanni.