Pool Salvezza A2. Il Club Italia si regala subito una gioia: Vicenza battuta 3-0

Il Club Italia conquista una vittoria nell’anticipo della 1ª giornata la Pool Salvezza del Campionato di A2. Oggi pomeriggio al Centro Pavesi di Milano le azzurrine hanno superato 3-0 (25-21, 28-26, 25-22) Anthea Vicenza Volley. Una gara combattuta nel corso della quale le giovani della formazione federale sono state protagoniste di una buona prova. Reagito al primo svantaggio Giuliani e compagne sono state brave a rimanere sempre in partita senza lasciare alle avversarie la possibilità di conquistare distacchi importanti. Con determinazione e merito il Club Italia ha conquistato i primi 3 punti della seconda fase della stagione. Miglior realizzatrice di serata l’opposto delle azzurrine Virginia Adriano autrice di 19 punti (3 ace, 1 muro, 48% in attacco).

Tra le atlete del Club Italia che hanno chiuso il match in doppia cifra anche la centrale Nausica Acciarri (13 punti, 1 ace, 6 muri, 46% in attacco) e la schiacciatrice Giulia Viscioni (12 punti, 2 muri, 43% in attacco). Per questa prima gara della Pool Salvezza il tecnico federale Michele Fanni schiera il sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Monaco e Acciarri e il libero Ribechi. Coach Ivan Iosi per l’Anthea Vicenza Volley sceglie lo starting six con Cheli, Galazzo, Legros, Farina, Kavalenka, Ottino e il libero Formaggio. Parte subito forte Vicenza che si porta sullo 0-5. Il Club Italia fatica a trovare il giusto ritmo e le avversarie mantengono il vantaggio (3-8).

Un attacco vincente di Adriano dà il la alla ripartenza delle azzurrine che si riportano a -1 (9-10). Il time out chiamato dalla formazione ospite non interrompe la marcia di Giuliani e compagne che pareggiano i conti (11-11), passano in vantaggio (16-13) e mantengono le avversarie a distanza (18-15). Vicenza tiene il passo (19-17), pareggia i conti (19-19) e si procede punto a punto (21-21). Nel finale sono le azzurrine a trovare l’allungo vincente. Con Viscioni, Adriano e Batte a segno il Club Italia conquista il primo set (25-21). È Vicenza a rompere l’equilibrio (3-3) in avvio di secondo parziale, a portarsi in vantaggio (4-7) e ad allungare (6-11). Il time out chiamato da coach Fanni rimette ordine tra le azzurrine che piazzano il break che vale la nuova parità (7-12, 12-12). Le due formazioni viaggiano quindi punto a punto fino al 19-19 quando Vicenza tenta l’allungo decisivo (21-23). Le azzurrine sono brave a recuperare (23-23) e a trovare lo spunto giusto nel serrato finale di set per conquistare il parziale ai vantaggi (28-26).

Al rientro in campo le due formazioni procedono per un lungo tratto punto a punto (8-8). E’ Vicenza rompere l’inerzia e a spingersi sul +2 (10-8). Le azzurrine sono brave a non disunirsi, recuperano (11-11) e passano in vantaggio (15-13). Vicenza non riesce a recuperare e il Club Italia si spinge sul +5 (21-16). Questo il commento di coach Fanni a fine gara: “Siamo soddisfatti soprattutto per il risultato. Da diverse partite eravamo vicini a conquistare punti e abbiamo mancato per poco questo obiettivo. Oggi siamo riusciti a fare punteggio pieno e bottino pieno. Probabilmente nelle ultime gare abbiamo giocato anche meglio rispetto a questa prima gara della Pool Salvezza, ma il segnale che ci aspettavamo era proprio quello di fare bene dal punto di vista del risultato. Oltre ad essere molto soddisfatto per la vittoria, l’altra cosa che mi è piaciuta molto è stato l’atteggiamento durante la gara. Nella prima fase della stagione abbiamo fatto fatica nel rimanere vicini al punteggio dell’avversario e a giocare punto a punto. Oggi pur avendo sofferto in diversi momenti, siamo rimasti aggrappati alla partita e abbiamo trovato il modo di rientrare e vincere tutti e tre i set”. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0 (25-21, 28-26, 25-22)

CLUB ITALIA: Giuliani 5, Monaco 7, Adriano 19, Viscioni 12, Acciarri 13, Batte 3, Ribechi (L), Gambini, Esposito 1, Micheletti, Amoruso. N.e.: Modesti (L), Despaigne, Passaro. All.: Fanni

VICENZA: Cheli 10, Galazzo 4, Legros 6, Farina 5, Kavalenka 18, Ottino 2, Formaggio (L), Panucci 3, Ferraro, Martinez 2, Munaron. N.e.: Sovilla (L), Groff, Digonzelli. All.: Iosi