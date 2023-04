Pool Salvezza A2. Il Club Italia si regala una Pasqua dolcissima: 3M Perugia battuta 3-0

Il Club Italia chiude l’andata della Pool Salvezza del Campionato di A2 con una bella e convincente vittoria. Oggi pomeriggio al Centro Federale Pavesi di Milano, nella 6ª giornata della seconda fase della stagione, le azzurrine si sono imposte 3-0 (25-19 25-21 25-18) sulla 3m Pallavolo Perugia al termine di una partita sostanzialmente a senso unico. Una buona prova di squadra per le giovani della formazione federale che hanno affrontato la sfida con determinazione senza disunirsi e rimanendo sempre concentrate. Un approccio al match che ha permesso alle azzurrine di capitalizzare anche gli errori avversari e di chiudere in un’ora e 20’ la partita conquistando l’intera posta in palio. Migliori realizzatrici di serata le schiacciatrici del Club Italia Giulia Viscioni (13 punti, 1 muro, 54% in attacco) e Dominika Giuliani (13 punti, 1 ace, 1 muro, 55% in attacco).

Tra le azzurrine ha chiuso il match in doppia cifra anche l’opposto Virginia Adriano (11 punti, 2 muri). Il Club Italia tornerà in campo domenica 16 aprile per la 7ª giornata (1ª di ritorno) della Pool Salvezza. Nel prossimo weekend le azzurrine saranno impegnate in trasferta per la sfida con Anthea Vicenza Volley. Per questa ultima giornata d’andata della Pool Salvezza il tecnico federale Michele Fanni sceglie di schierare il sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e il libero Ribechi. Dall’altra parte della rete, per Perugia, coach Guido Marangi si affida allo starting six con Salinas, Negri, Giudici, Patasce, Agbortabi, Manig e al libero Rota.

È l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del match che vede affrontarsi la penultima e l’ultima forza della Pool Salvezza (4-4). Perugia trova il primo vantaggio di giornata (4-6) e mantiene il Club Italia a distanza (6-8, 8-10). La reazione delle azzurrine non tarda ad arrivare: Giuliani e compagne piazzano il break che vale recupero (10-10) e sorpasso (13-10). Una volta conquistato il vantaggio sono le giovani della formazione federale a dettare il ritmo in campo (16-11) e a non permettere alle avversarie di rientrare (17-14). Le azzurrine non hanno passaggi a vuoto e conquistano agevolmente il primo set (25-19). Al rientro in campo è ancora il Club Italia a imporre il proprio gioco (4-1), la formazione umbra riesce a recuperare (4-4) e il match imbocca i binari dell’equilibrio (8-8). Sono nuovamente le azzurrine ad allungare il passo (13-9), mentre Perugia fatica a tenere il ritmo (15-10, 18-10). Il time out chiamato da coach Marangi non ha l’effetto sperato e il Club Italia si spinge sul +8 (22-14).

Nel finale Perugia prova caparbiamente a resistere e a sfruttare qualche imprecisione della formazione di casa (24-14, 24-21), male azzurrine sono brave a ricompattarsi e a portarsi sul 2-0 (25-21). In avvio di terzo set le due formazioni si affrontano punto a punto (2-2, 3-3, 4-4). È ancora una volta il Club Italia a centrare il primo vantaggio (6-4), Perugia prova a tenere il passo (6-6), ma è decisiva la nuova accelerazione del Club Italia (9-6). Una volta tornate avanti le azzurrine non permettono alle avversarie di rientrare (11-8) e allungano ulteriormente (16-11). Tutto facile per le giovani della formazione federale che continuano a imporre il proprio gioco (20-12) e conquistano agevolmente set e partita (25-18). Il tabellino del match:

CLUB ITALIA – 3M PALLAVOLO PERUGIA 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

CLUB ITALIA: Giuliani 13, Modesti 8, Adriano 11, Viscioni 13, Acciarri 9, Passaro; Ribechi (L), Esposito 2, Monaco 1, Peroni 1, Gambini, Batte. Ne: Despaigne (L), Amoruso. All. Fanni.

PERUGIA: Salinas 4, Negri 5, Giudici 9, Patasce 6, Agbortabi 7, Manig 4; Rota (L), Traballi. Ne: Pero, Dalla Rosa, Stentella. All. Marangi.