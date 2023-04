Pool Salvezza A2. Club Italia senz’anima in Ciociaria: l’Assitec Sant’Elia stravince 3-0

La 10ª giornata (4ª di ritorno) della Pool Salvezza del Campionato di A2 non sorride al Club Italia che torna sconfitto 3-0 (25-13, 25-9, 25-20) dalla trasferta con l’Assitec Volleyball Sant’Elia. Gara a senso unico quella che si è giocata oggi pomeriggio al Palazzetto Dello Sport "Giulio Iaquaniello" a Sant'Elia Fiumerapido (FR) con le azzurrine che hanno faticato ad entrare in partita e a contenere e contrastare il gioco delle avversarie. Il Club Italia tornerà in campo mercoledì 9 maggio alle ore 16 al Centro Federale Pavesi di Milano per giocare il recupero della 9ª giornata della Pool Salvezza contro la Seap-Sigel Marsala. Per questa penultima trasferta della stagione il tecnico federale Michele Fanni si affida al sestetto con la diagonale Passaro-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e al libero Ribechi.

Dall’altra parte della rete coach Nino Gagliardi sceglie lo starting six con Spinello, Dzakovic, Hollas, Botarelli, Ghezzi, Cogliandro e il libero Vittorio. È Sant’Elia a interrompere l’iniziale fase di studio punto a punto (2-2) e a portarsi in vantaggio (4-2). Il Club Italia tiene il passo (5-4) e ristabilisce l’equilibrio (7-7). Le azzurrine faticano a rispondere al nuovo allungo della formazione di casa (12-8) che si spinge sul +7 (16-9). Il time out chiamato da coach Fanni non ha l’effetto sperato e l’Assitec allunga ulteriormente (21-11) e conquista agevolmente il primo set (25-13). L’avvio della seconda frazione vede ancora Sant’Elia protagonista (6-1). La panchina del Club Italia opta per la sostituzione di Adriano con Despaigne.

L’inerzia del set non cambia: la formazione federale fatica a contenere il gioco avversario e l’Assitec si porta sul +10 (13-3). Time out per il Club Italia e nuove sostituzioni: fuori Acciarri e Giuliani, dentro Micheletti e Amoruso. Il cambio di passo delle azzurrine stenta ad arrivare, Sant’Elia continua a dettare il ritmo in campo (17-5, 19-8) e si porta sul 2-0 (25-9). Al rientro in campo la musica non cambia: è ancora Sant’Elia a imporre il proprio gioco in avvio del set (5-0). Il time out chiamato da coach Fanni rimette in marcia le azzurrine che con pazienza limano il distacco (9-6, 10-7) e con Modesti, Giuliani e Passaro a segno piazzano il break che vale la nuova parità (12-8, 12-12). Trovato il giusto assetto le azzurrine continuano a imporre il proprio gioco e passano in vantaggio (13-15, 14-16), ma la reazione avversaria non tarda ad arrivare e Sant’Elia ristabilisce la parità (17-17). Il set imbocca quindi i binari dell’equilibrio e le due formazioni procedono punto a punto fino al 19-19 quando è nuovamente la squadra di casa a piazzare il nuovo, decisivo allungo.

Le ragazze di coach Gagliardi si portano sul +2 (21-19), la panchina del Club Italia chiama time out, ma lo stop al gioco non ha l’effetto sperato: le azzurrine faticano a tenere il passo e a contenere il gioco avversario. È Sant’Elia a conquistare set, partita e l’intera posta in palio (25-20). Il commento di coach Fanni a fine gara: “Non abbiamo sicuramente fatto una delle nostre migliori partite in ricezione, ma sicuramente il problema maggio nel primo e nel secondo set è che non siamo riusciti mai ad attaccare. Se non attacchiamo, indipendentemente dal fatto che ci sia la palla in testa al palleggiatore o sia lontana dalla rete, facciamo fatica contro chiunque. Oggi abbiamo fatto ulteriore fatica contro un Sant’Elia ben organizzato nelle situazioni di muro-difesa. È normale che noi facciamo fatica su fondamentali in cui conta molto l’esperienza come avviene per la ricezione e questo aspetto mi preoccupa relativamente anche se c’è stato qualche ace di troppo. L’aspetto che non mi è piaciuto è che siamo stati troppo remissivi, siamo andati troppo lenti e troppo piano nelle situazioni in attacco, non ci siamo presi i rischi che dovremmo correre per provare a competere con tutte le altre squadre di questo campionato. Per noi il problema difficilmente è l’errore in assoluto, ma sono alcuni tipi di errori. Alcuni tipi errori sono buoni perché ci insegnano qualche cosa perché sono volti a provare quello che è giusto e che il gioco richiede. Quando invece andiamo troppo piano, aspettiamo e non ci prendiamo i rischi che ci dobbiamo prendere sono errori che non servono e non ci permettono di crescere”. Il tabellino del match:

ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA – CLUB ITALIA 3-0 (25-13, 25-9, 25-20)

SANT’ELIA: Spinello 2, Dzakovic 11, Hollas 10, Botarelli 17, Ghezzi 13, Cogliandro 7; Vittorio (L). Ne: Moschettini, Costagli, Polesello, Giorgetta, Di Mario. All. Gagliardi.

CLUB ITALIA: Giuliani 11, Modesti 2, Adriano 7, Viscioni 3, Acciarri 4, Passaro 2; Ribechi (L), Amoruso 1, Micheletti, Despaigne 1, Esposito 7, Bellia. Ne: Batte, Peroni (L). All. Fanni