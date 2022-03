Pool salvezza A2: ko imprevisto in Abruzzo per il Club Italia, 3-1 per Altino

Il Club Italia CRAI non riesce a bissare il successo della scorsa settimana. Le azzurrine cedono 3-1 (15-25, 27-25, 25-17, 25-23) nella seconda giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2 contro Tenaglia Altino Volley. La formazione abruzzese, che rimane all’ultimo posto in classifica, è apparsa più determinata nei momenti clou del match ed è riuscita a conquistare l’intera posta in palio. Il Club Italia CRAI ha disputato un ottimo primo set e una buona seconda frazione. Persa l’occasione di chiudere a proprio favore il secondo set le azzurrine hanno smarrito un po’ delle proprie certezze, ritrovando ordine nella frazione successiva, ma senza riuscire a piazzare l’affondo vincente.

Il Club Italia CRAI tornerà in campo sabato 2 aprile alle 16 al Centro Federale Pavesi di Milano. In occasione della 3ª giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2 le azzurrine ospiteranno Assitec Volleyball Sant’Elia. Per questo match il tecnico federale Marco Mencarelli schiera il sestetto composto da Passaro e Adelusi in diagonale, dalle schiacciatrici Nervini e Ituma, dalle centrali Gannar e Marconato e il libero Barbero. Altino, coach Paolo Collavini fa scendere in campo lo starting six composto da Lestini, Zingoni, Kavalenka, Comotti, Spicocchi, Gatto e il libero Mastrilli. Parte col piede giusto il Club Italia CRAI che si porta subito avanti (1-3).

Pronta la reazione di Altino che si riporta a contatto (4-5), ma non completa la rimonta e le azzurrine possono allungare arrivando sul +5 (6-11). Il time out chiamato da coach Collavini rimette in corsa la formazione di casa che accorcia fino al -1 (11-12). Decisiva la ripartenza del Club Italia CRAI che, con un ottimo gioco di squadra, allunga il passo (13-19) e chiude agevolmente il primo set a proprio favore (15-25). L’avvio della seconda frazione ricalca quello precedente: è il Club Italia a portarsi in vantaggio (1-3) e allunga il passo raggiungendo il +5 (3-8). Il time out chiamato dalla panchina rimette ordine tra le fila di Altino e le abruzzesi accorciano (9-10) e ristabiliscono la parità (12-12). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio (16-16).

Sono le azzurrine a cambiare l’inerzia e a riportarsi in vantaggio (18-22). Un buon turno in battuta di Spicocchi, coadiuvata a muro e in attacco di Lestini, riporta Altino in parità (22-22). Il finale si infiamma con le due formazioni che procedono punto a punto e si arriva ai vantaggi (24-24). E’ Altino a spuntarla e a riportare in parità il conto set (27-25). Sono nuovamente le azzurrine ad approcciare il set col piglio giusto e a portarsi in vantaggio (3-6). Due ace consecutivi di Zingoni permettono all’Altino di ristabilire la parità e di sorpassare (7-6). La formazione di casa resta in vantaggio (13-9) e coach Mencarelli decide che è il momento di fermare il gioco.

Il time out rimette ordine tra le fila delle azzurrine che si riportano a -1 (13-12). Fulminea la ripartenza dell’Altino che, sfruttando i tre ace consecutivi di Spicocchi, si spinge sul +5 (17-12). Il Club Italia CRAI fatica a ritrovare efficacia nella propria manovra, le avversarie continuano a macinare punti (22-16) e chiudono a proprio favore anche la terza frazione (25-17). Per il 4° set il tecnico federale Marco Mencarelli opera una serie di cambi e fa scendere in campo il sestetto con la diagonale Passaro-Esposito, le schiacciatrici Ituma e Giuliani, le centrali Marconato e Acciarri e il libero Ribechi. È l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del 4° set. (4-4).

Altino rompe gli indugi e si porta in vantaggio spingendosi sul +3 (10-7). Con pazienza le azzurrine si rimettono in marcia e si riportano a -1 (11-10) con Passaro e riagguantano la parità con un ace di Acciarri (13-13). Si procede quindi sostanzialmente punto a punto, con le due squadre che richiudono ogni volta i tentativi di allungo avversari (21-21). L’ultimo time out chiamato da coach Collavini permette alle proprie ragazze di trovare lo spunto giusto per mantenere la concentrazione e chiudere set e partita (25-23). Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO VOLLEY – CLUB ITALIA CRAI 3-1 (15-25, 27-25, 25-17, 25-23)

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 12, Zingoni 10, Kavalenka 19, Comotti 9, Spicocchi 15, Gatto 3; Mastrilli (L), Ollino 1, Di Arcangelo. Ne: Natalizia (L), Olleia. All. Collavini.

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 7, Gannar 2, Passaro 2, Ituma 15, Marconato 12, Adelusi 8; Barbero (L), Esposito 7, Acciarri 5, Giuliani 4, Pelloia 1, Ribechi (L). Ne: Micheletti. All. Mencarelli.