Pool salvezza A2: vittoria sofferta ma preziosa per il Club Italia contro Sant'Elia

Spettacolare prestazione del Club Italia CRAI che, nell’anticipo della terza giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2, supera 3-1 (19-25, 26-24, 25-23, 25-23) Assitec Volleyball Sant'Elia. Oggi pomeriggio, nel match disputato al Centro Federale Pavesi di Milano, le azzurrine sono state protagoniste di una prova di carattere che ha permesso loro di trovare la giusta determinazione e di conquistare l’intera posta in palio. Tra il pubblico, da oggi si è tornati al 100% di capienza degli impianti al chiuso, erano presenti anche le ragazze della Nazionale Under 19 Femminile che domani concluderanno lo stage di preparazione in vista Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo di categoria in programma a Siderno (RC) dall’8 al 10 aprile. Il match di oggi è stato anche l’occasione per portare la solidarietà in campo.

Le atlete hanno effettuato il riscaldamento con le maglie CESVI per sostenere il progetto Ucraina promosso dalla fondazione. Prima del fischio di inizio della gara è stato proiettato sul maxischermo il video dedicato alla missione "LVF X UKR", iniziativa della Lega Pallavolo Serie A Femminile che con una carovana di nove pullmini è riuscita a fornire un aiuto concreto alla popolazione ucraina nel pieno dell'emergenza legata alla guerra. Per questo match il tecnico federale Marco Mencarelli schiera lo starting six con la diagonale Passaro-Adelusi, le schiacciatrici Nervini e Ituma, le centrali Acciarri e Marconato e il libero Barbero.

Per Sant’Elia, Coach Emiliano Giandomenico risponde facendo scendere in campo il sestetto composto da Costagli, Vanni, Fiore, Lotti, Montechiarini, Saccani e il libero Lorenzini. Buon avvio del match per il Club Italia CRAI che si porta in vantaggio grazie a Nervini che firma i primi punti (3-1). Non tarda ad arrivare la reazione delle avversarie che pareggiano i conti (4-4) e sorpassano (5-7). E’ quindi Sant’Elia a dettare il ritmo della partita e a spingere sull’acceleratore (6-10) inducendo la panchina del Club Italia a chiamare il primo time out di giornata. Le azzurrine faticano a trovare la giusta fluidità di manovra e l’Assitec continua a rimanere avanti nel punteggio (11-17). Il break firmato da Ituma, Adelusi e Marconato rimette in marcia le giovani della formazione federale (15-18).

Decisiva la ripartenza della formazione ospite che trova una nuova accelerazione e chiude a proprio favore il primo set (19-25). È la formazione ospite ad aggredire la partita al rientro in campo: Sant’Elia si porta sul +3 (2-5) e allunga (4-9). Il time out chiamato da coach Mencarelli rimette ordine tra le azzurrine che con un break firmato da Adelusi e Ituma (per lei 3 punti consecutivi) accorciano sul -1 (8-9). E’ però l’Assitec ad allungare nuovamente il passo (9-14) e a mantenersi avanti (11-17). Cambio dell’opposto per il Club Italia CRAI: Esposito sostituisce Adelusi. Le azzurrine con pazienza si rimettono in marcia: un ace di Nervini e un muro di Acciarri portano il Club Italia a -2 (16-18). L’Assitec prova a ripartire (16-20). Coach Mencarelli completa il cambio della diagonale sostituendo Passaro con Pelloia.

Esposito, Ituma e Nervini a segno e il Club Italia torna a -1 (21-22). Il finale si fa incandescente (23-23) con le due formazioni che procedono punto a punto e si va ai vantaggi. Le azzurrine con determinazione piazzano i due punti che riportano in parità il conto set (26-24). Per la terza frazione la panchina del Club Italia CRAI sceglie di far rimanere in campo la diagonale Pelloia-Esposito. Il set è affrontato dalle due formazioni a viso aperto: si procede sostanzialmente punto a punto per un lunghissimo tratto (15-15). L’Assitec prova a rompere l’inerzia (15-17), ma le azzurrine ristabiliscono prontamente la parità (17-17).

Un attacco vincente di Ituma e un ace di Acciarri permettono al Club Italia di piazzare l’allungo decisivo (21-19): trovato il vantaggio Pelloia e compagne non permettono più alle avversarie di ricucire (23-21) e si portano in vantaggio nel conto set (25-23). Sant’Elia prova a reagire in avvio di quarta frazione (5-9). Le azzurrine non lasciano libertà di manovra alle avversarie e ricuciono lo strappo (10-10). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al concitato finale (20-20). Tra le fila azzurrine rientra in campo Adelusi al posto di Esposito. Due punti di Ituma siglano l’allungo del Club Italia (22-20), Sant’Elia ricuce e sorpassa (22-23), ma le azzurrine sono brave a compattarsi e a chiudere set e partita (25-23). Il tabellino del match:

CLUB ITALIA CRAI-ASSITEC VOLLEYBALL SANT'ELIA 3-1 (19-25, 26-24, 25-23, 25-23)

CLUB ITALIA: Adelusi 7, Nervini 17, Acciarri 13, Passaro, Ituma 19, Marconato 9; Barbero (L), Giuliani, Pelloia 6, Esposito 5. Ne: Ribechi (L), Gannar, Micheletti, Despaigne. All. Mencarelli.

ASSITEC: Costagli 5, Vanni 15, Fiore 15, Lotti 15, Montechiarini 7, Saccani 3; Lorenzini (L), Nenni, Muzi 1, Tellaroli 1. Ne: Cecchi. All. Giandomenico.