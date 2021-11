Powervolley Milano, ko a casa di Perugia. Patry: “Non abbiamo giocato bene come squadra”

Secondo stop consecutivo per la formazione di Piazza. Sul cammino della Powervolley Milano c’è un’altra big, Perugia: risultato finale 3-0 (25-20, 25-19, 25-12). “Non so spiegar bene, secondo me non siamo partiti con la giusta mentalità. Eravamo lì durante il primo set, - dice Jean Patry - poi abbiamo commesso qualche errore. Di fronte avevamo comunque una squadra incredibile, Perugia ha giocato molto bene, in difesa soprattutto hanno avuto un’ottima prestazione. Forse abbiamo un po’ perso la pazienza, non lo so. Sono dispiaciuto perché non abbiamo giocato come sappiamo fare, come squadra”.

L’avvio per Milano è positivo (3-5), Perugia si fa sotto e pareggia 12-12, poi è 15-14 e da quel momento la squadra di casa conduce fino alla fine, anche con una Milano che prova ad avvicinarsi sul 17-16. Equilibrio nel secondo set, il primo allungo è di casa sul 21-17 e Perugia va per il 25-19. A senso unico l’ultima razione di gioco: 25-12.