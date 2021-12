Covid in casa Powervolley Milano, rinviata anche la partita contro Trento

Covid in casa Powervolley Milano. Tra la formazione di coach Piazza sono state riscontrate quattro positività al Covid tutte di atleti del gruppo squadra. Come da regolamento la sfida contro Taranto valevole per la 13esima giornata di campionato, ultima di andata, è stat rinviata.

Non solo, non si giocherà nemmeno la sfida contro Trento, in casa, prevista il 22 dicembre e valevole come recupero della 12esima giornata di campionato.