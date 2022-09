Superlega, per la pre stagione la Powervolley Milano indossa la maglia che racconta la città

Per il secondo anno consecutivo, Erreà Sport torna con il progetto di personalizzazione “City ID” con cui esplora nuovi linguaggi comunicativi per proprie squadre di pallavolo.

A differenza dell’anno scorso, in cui le opere si focalizzavano sul lettering, il focus principale della collezione di quest’anno è di mettere al centro di tutto i più importanti monumenti o simboli della città rappresentata, che in questo caso, è Milano.

Le divise realizzate per la pre season della Powervolley Milano sono composte da due canotte, che pur avendo la stessa grafica presentano colori diversi: una in azzurro, e una bianca pensata per il libero.

Il simbolo araldico del biscione, due scacchiere bicromatiche poste sul muro di sinistra appena dentro Sant’Ambrogio, , e la scritta scomposta “Milano” e “22 -23”, creano un inedito pattern quadrato che si ripete in tono.