Powervolley Milano, nella cornice della torre Allianz presentata ufficialmente la stagione

Una meravigliosa cornice come quella della torre Allianz, tanta pallavolo e tanti volti legati a quello sport. Si è tenuta ieri, venerdì 8 ottobre, la presentazione ufficiale della Powervolley Milano pronta per la nuova avventura in Superlega.

Presente tutta la squadra con lo staff tecnico e una sfilata di volti nomi del panorama pallavolistico e non. A suseguirsi sul palco sono stati il presidente del club sportivo Lucio Fusaro, il direttore generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi, Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano, Piero Cezza, Presidente di Fipav Lombardia, Massimo Achini, Presidente del Csi e Antonio Iannetta, presidente di MilanoSport. Moderatori d’eccezione per un parterre così ricco di ospiti, due icone della pallavolo nazionale e ambrosiana, Andrea Zorzi e Claudio Galli.

"Milano è una città che accoglie, non ha ghetti, fa lavorare tutti e questo perché nel corso del tempo ha sempre avuto amministratori fantastici, - ha detto Fusaro - il nostro grazie principale va a Maurizio Devescovi che ci ha permesso di fare tuttò ciò che stiamo realizzando, per noi e per gli altri. Lo sport è anche socialità e in stagione abbiamo dato visibilità agli invisibili, tutt quelle realtà che faticano di più a farsi notare pur facendo un lavoro bellissimo".

E' stato sempre Fusaro a presentare singolarmente i giocatori lasciando poi spazio alle domande di Zorzi.