Superlega, contratto biennale per Vitelli alla Powervolley Milano

E’ Marco Vitelli il nuovo acquisto di Milano in posto 3 per il campionato 2022/23. Tra il centrale abruzzese e la società del presidente Lucio Fusaro è stato sottoscritto un accordo biennale. Nato ad Atessa (CH) il 4 aprile 1996, Vitelli cresce pallavolisticamente nell’As Teate Volley Chieti per poi approdare nelle giovanili della Lube con cui esordisce in serie A1 nella stagione 2013/14. Nel settembre del 2015 partecipa al Campionato del Mondo Under 21 con la Nazionale italiana di categoria, per approdare in prestito all’Exprivia Molfetta nel 2016/17. Nella stagione successiva passa alla Bunge Ravenna con cui conquista la Challenge Cup. Le due stagioni seguenti invece (2018/19, 2019/20) il centrale abruzzese le disputa con la maglia della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; gli ultimi due campionati ha indossato la maglia della Kioene Padova. In carriera ha finora giocato 207 partite nella massima serie collezionando 851 punti.

Impegnato al momento con la nazionale di Fefè De Giorgi, queste sono le sue prime parole che abbiamo raccolto prima del suo arrivo a Roma per il collegiale per la Vnl: "Sono molto carico, non vedo l’ora di iniziare questa avventura con Milano. È una squadra sta facendo dei bei campionati e spero che anche l’anno prossimo si possa ripetere con me e magari fare anche qualche passo in avanti per puntare a qualche posizione in più. Si vede che dietro al team c’è una società presente e organizzata, oltre ad un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, c’è un buon progetto, - ha detto - anno dopo anno si fa sempre un piccolo step in avanti, ed è sicuramente motivante personalmente. Le ambizioni della società mi danno molta fiducia, carica e responsabilità; non sarà sicuramente un compito facile, ma la squadra è completa in ogni suo reparto. Mi reputo sicuramente un uomo di squadra, vado sempre d’accordo con tutti; a livello individuale non so se mi reputo un centrale d’attacco o da muro, quello che è certo è che do il meglio di me in tutto, sicuramente il mio fondamentale migliore è il servizio, su cui lavoro molto".

Anche le parole del tecnico di Milano confermano l’importanza del neo acquisto meneghino e del grande valore che avrà all’interno del roster della prossima stagione: "Siamo riusciti ad arrivare a Marco dopo due anni di tentativi circa; l’avevamo già cercato quando abbiamo avuto il problema il primo anno con Piano, il suo crociato rotto, e la problematica cardiaca di Alletti. Purtroppo allóra non eravamo riusciti a portarlo nella nostra squadra, ma ce l’abbiamo fatta dopo due anni - ha dichiarato coach Piazza – Vitelli è un ragazzo che abbiamo desiderato a lungo perché credo sposi perfettamente le caratteristiche che stiamo cercando di assemblare nella nostra squadra, quindi caratteristiche aggressive sia al servizio sia in attacco, oltre a una grande determinazione in campo. Questo fa sì che Marco possa essere per noi un elemento molto importante, in vista anche del turnover che sarà previsto per il prossimo campionato se vogliamo arrivare in fondo cercando di migliorare la posizione dell’anno scorso".