Superlega, che derby con Monza: Milano fa tre punti e raggiunge il quinto posto

Che derby. Nella sfida che vale il recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega la Powervolley Milano batte a domicilio il Vero Volley Monza 0-3 e raggiunge così il quinto posto in classifica con 26 punti; Monza rimane a 22 al settimo posto e di mezzo c'è la Gas Sales Bluenergy Piacenza a 25.

“Sono contento perché alla fine abbiamo vinto la partita con risultato pieno, ma soprattutto abbiamo giocato bene: non abbia mai perso la concentrazione, - ha detto Patry autore di 8 punti - abbiamo tenuto un livello sempre alto per tutto il match, non abbiamo mai mollato. Secondo me, questa sera abbiamo giocato in modo pulito e questo è molto importante, soprattutto in vista della gara con Perugia: sarà importante arrivare domenica con la mentalità giusta e con fiducia”.

Vero Volley Monza: Grozdanov 4, Karyagin 2, Calligaro 0, Dzavoronok 17, Orduna 0, Federici (L), Galassi 3, Katic 8, Davyskiba 13 Non entrati: Magliano, Grozer, Beretta, Volpe, Gaggini (L). Allenatore Eccheli.

Powervolley Milano: Chinenyeze 9, Daldello 0, Romanò 2, Patry 8, Piano 6, Ishikawa 13, Porro 1, Jaeschke 9, Pesaresi (L). Non entrati: Staforini (L), Maiocchi, Djokic, Mosca. Allenatore Piazza.