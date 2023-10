Volley femminile, sale l'attesa per la Supercoppa. L'Allianz Vero Volley Milano ci spera

La stagione del volley femminile italiano vivrà domani pomeriggio al Modigliani Forum di Livorno la sua prima significatica tappa. Alle ore 17:30 si affronteranno nella città toscana la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d'Italia nonchè detentrice della Coppa Italia, e l'Allianz Vero Volley Milano, che mai come quest'anno aspira al ruolo di "spodestatrice" della squadra di Daniele Santarelli. In palio c'è il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, vinta per sei edizioni sulle ultime sette disputate dalle gialloblù (di cui le ultime cinque consecutive).

Le rosa, che vengono da un ottimo inizio di campionato (3 vittorie su 3 partita di cui una da due punti, mentre Conegliano è a punteggio pieno), sperano di fare lo sgambetto e alzare per la prima volta nella loro storia questa coppa anche in virtù della stellare campagna acquisti effettuata in estate. Superfluo affermare che la giocatrice più attesa è Paola Egonu, recuperata in pieno dopo l'infortunio che domenica scorsa aveva fatto calare il gelo sull'Allianz Cloud e che si dice pronta e carica per affrontare questo impegno così prestigioso che potrebbe iniziare a cambiare determinate gerarchie.

L'evento è stato presentato oggi presso la Sala Cerimonie del Palazzo Comunale di Livorno, in cui alcuni dei volti più attesi delle due squadre hanno raccontato le loro sensazioni alla vigilia del match.

L'attesa dei protagonisti

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano): "Si riparte con un trofeo prestigioso contro la squadra che ha dominato in Italia e non solo. Per noi è un onore giocare questa partita: la fame è tanta. Preparare la gara in questa fase della stagione è particolare, le squadre si conoscono poco, dovremo adattarci durante la gara. Ho un roster importante, con una panchina forte che, come visto con Scandicci, può cambiare l'inerzia dell'incontro. Ogni stagione è nuova, anche se Conegliano ha cambiato meno l'obiettivo è scoprire le alchimie migliori per entrambi. Bisogna riuscire a gestire bene la stanchezza fisica in questo punto della stagione. Avere un palazzetto pieno sarà una spinta emotiva in più, per tutte le ragazze. Credo che da questa partita si potrà iniziare a costruire per proseguire al meglio la stagione: giocheremo contro la squadra più forte di questi ultimi anni, noi come Milano faremo di tutto per detronizzarla".

Alessia Orro (Capitana Allianz Vero Volley Milano): "Quest'anno abbiamo un team molto competitivo, sono grata di giocare con grandi campionesse: rende tutto più facile. Wolosz? Io l'ho detto tante volte a Joanna: spero un giorno di riuscire a vincere tutto quello che ha vinto lei. Per me è una grande ispirazione, mi spinge ad alzare sempre l'asticella e a dare il massimo in continuazione".

Myriam Sylla (Schiacciatrice Allianz Vero Volley Milano): "Giocare è bellissimo ma quando c'è pubblico e tifo c'è qualcosa in più: cercheremo di dare un bello spettacolo a tutti. L'anno scorso ho sperato fino all'ultimo di portare a casa lo Scudetto, loro hanno però dimostrato di avere qualche cosa in più. Se ci siamo avvicinate a loro? Ancora non so quanto si è accorciata la distanza: lo potremmo dire solo a maggio!".

L'albo d'oro recente della manifestazione

2011 Norda Foppapedretti Bergamo

2012 Unendo Yamamay Busto Arsizio

2013 Rebecchi Nordmeccanica Piacenza

2014 Nordmeccanica Rebecchi Piacenza

2015 Pomì Casalmaggiore

2016 Imoco Volley Conegliano

2017 Igor Gorgonzola Novara

2018 Imoco Volley Conegliano

2019 Imoco Volley Conegliano

2020 Imoco Volley Conegliano

2021 Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano

2022 Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano