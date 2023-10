Il primo acuto in B1 del Club Italia: le Azzurrine superano Cabiate in trasferta al tie-break

Squadra in casa

Squadra in casa Clerici Cabiate

Prima vittoria per il Club Italia nel Campionato di Serie B1 femminile. Le azzurrine nella seconda giornata di campionato hanno ottenuto in trasferta il successo al tie-break contro Clericiauto Cabiate Volley con il punteggio di 3-2 (25-27, 25-23, 26-24, 22-25, 15-10). Una gara intensa e combattuta, contro un avversario tenace, al termine della quale è stata premiata la maggiore determinazione del Club Italia. Nel primo set è il Cabiate Volley a rompere l’equilibrio e portarsi avanti (5-8). Le azzurrine si trovano costrette ad inseguire per tutto il set fino a quando la squadra piemontese vince ai vantaggi (25-27).

Diverso l’andamento della seconda frazione, nel quale è stato il Club Italia dettare l’andatura. Nonostante un tentativo di rimonta nel finale della squadra di casa, le azzurrine hanno conquistato il set (25-23). Nel terzo il Club Italia è tornato a soffrire inseguendo per lunghi tratti le avversarie (3-8, 13-16). Nel finale però le ragazze di Fanni hanno trovato l’allungo decisivo e si sono imposte ai vantaggi (26-24). Nel quarto il Club Italia ha preso il comando (8-4), ma nel momento chiave un lungo break del Cambiate Volley ha cambiato l’inerzia del set e le azzurrine hanno ceduto (22-25).

Bello e avvincente anche il tie-break con il Club Italia partito subito forte (5-0), Le azzurrine sono state brave a tenere a distanze le avversarie fino al definitivo (15-10) Il Club Italia tornerà nuovamente in campo sabato 21 ottobre alle ore 20.30 quando farà visita alla FO.CO. Legnano MI che nella seconda giornata ha vinto in trasferta per 3-1 contro la Libellula Banca CRS CN. Il tabellino del match:

CLUB ITALIA-CABIATE VOLLEY 3-2 (25-27, 25-23, 26-24, 22-25, 15-10)

CLUB ITALIA: Batte 5, Amoruso 24, Bovolenta 11, Caruso 3, Peroni 17, Monaco 13, Gambini (L). Sari, Tosini 5. N.e: Massaglia, Fratangelo, Micheletti, Aimaretti, Colleoni. All. Fanni

CABIATE VOLLEY: Bordignon 9, Pellegatta 5, Simonetta 15, Biganzoli 22, Colombo 9, Badini 2, Dalla Canonica (L). Pavesi, Chiesurin 6. N.e: Carli, Meroni, Rettani, Maspero. All. Reali