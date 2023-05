Bracco Pro Patria: ai play-off un avversario quasi imbattibile quando gioca in casa

Vigilantia et virtute: si legge questo nello stemma del Comune di Volpiano, un motto che si può tradurre letteralmente in “Massima attenzione e coraggio”. Sono questi i due dettagli che potrebbero fare la differenza nella sfida dei play-off che vedrà la Bracco Pro Patria affrontare proprio la squadra della città piemontese, la Savis Vol-Ley nello specifico. È infatti questo l’accoppiamento riservato alla formazione biancoblu per quel che riguarda il primo turno delle partite che consentiranno la promozione nella Serie A2 del volley femminile. È già un bel traguardo per la società milanese che però non vuole fermarsi e continuare a stupire. Nel caso la Pro Patria dovesse battere le torinesi, troverebbe in finale l’Eurogroup Alta Fratte, capolista indiscussa del girone C. Bisogna però compiere un passo alla volta. Il Volpiano è la priorità di questo momento, dunque vale la pena approfondire che tipo di avversario andranno ad affrontare le ragazze di coach Brugnone.

Si preannuncia una partita a dir poco equilibrata: la Savis Vol-Ley si è classificata al terzo posto nel girone A, ma è un piazzamento che non deve ingannare. La squadra piemontese, guidata in panchina da Stefano Andreotti, ha totalizzato infatti più punti della Bracco (56 contro 54 dopo lo stesso numero di gare), inoltre ha accarezzato a lungo il sogno di arrivare addirittura prima. I due punti di distanza dal secondo posto e soprattutto i 4 dalla capolista Castelfranco testimoniano un campionato imprevedibile e in cui sarebbe potuto accedere di tutto. Le biancoblu dovranno preparare nel migliore dei modi proprio la sfida di sabato 13 maggio, andata del primo turno dei play-off.

Si giocherà sul taraflex di Volpiano, l’impianto in cui in questa stagione le giallonere hanno dato il meglio di loro. Basta analizzare i numeri per rendersene conto: in casa la Savis Vol-Ley ha finora disputato 12 incontri, vincendone 11 e perdendone soltanto uno. L’unico ko casalingo risale allo scorso 7 gennaio, quando il team piemontese si arrese in 4 set alla Toscanagarden. Come se non bastasse, di questi 11 successi tra le mura amiche, soltanto due sono maturati al tie-break. Il 20 maggio sarà poi la volta della sfida di ritorno al PalaNatta, nella speranza che la Bracco Pro Patria abbia ottenuto un risultato da gestire in tutta tranquillità di fronte al proprio pubblico. Di sicuro questi play-off sono un bel sogno da cui la Pro Patria non vuole risvegliarsi troppo presto.