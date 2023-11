Serie A1 femminile, tutto confermato: Teodora Pusic è il nuovo libero dell'Allianz Vero Volley Milano

La settimana che sta per concludersi si è rivelata foriera di novità per l'Allianz Vero Volley Milano. Prima l'addio di Beatrice Parrocchiale, che si è trasferita a Scandicci per rimpiazzare l'infortunata Merlo e per cercare di guadagnarsi, nell'anno olimpico, un posto in pianta stabile nella nuova nazionale di Julio Velasco; poi l'esordio vincente in Champions League ed infine un altro importante annuncio.

Che riguarda quello del nuovo libero: il posto di Parrocchiale verrà presa dalla classe 1993 e nazionale serba Teodora Pusic. La società ha comunicato ufficialmente l'ingaggio della giocatrice, che arriverà in Italia nel corso della prossima settimana rinforzando dunque una squadra ancora in corsa per tutti gli obbiettivi.

La carriera

Classe 1993, nativa di Belgrado (Serbia), Teodora proviene dal club rumeno del Rapid Bucarest. Il nuovo libero della formazione di Marco Gaspari, ha mosso i primi passi nel campionato serbo nella stagione 2010-2011 con la maglia della Stella Rossa, dove ha conquistato tre campionati nazionali e quattro Coppe di Serbia. Nell’annata 2015-2016 passa all’Odbojkaški klub Vizura, aggiungendo al palmares altri due campionati ed un’ulteriore Coppa di Serbia.

All’inizio del 2017-2018 la prima avventura fuori dai confini nazionali – in Germania con la MTV Stoccarda -, mentre nell’annata seguente è di scena nella Divizia A1 rumena: prima all’Universitatea Timi?oara e in seguito al Târgovi?te, anch’esso militante nel massimo campionato rumeno. A novembre 2021 viene ingaggiata dalle tedesche del Dresdner tornando a disputare la 1. Bundesliga, prima del secondo passaggio in Romania.

Con la maglia della nazionale serba Puši? ha fatto incetta di trofei sin dalle categorie giovanili, dove ha vinto la medaglia d’argento al Campionato europeo di categoria nel 2010, disputato in casa.

Nel 2013 arriva il debutto con la nazionale maggiore, avvenuto in occasione dell’European League. In seguito conquista due campionati europei consecutivi (2017 e 2019) e il titolo Mondiale 2018. Nel 2022, invece, giunge terza alla Volleyball Nations League e si fregia nuovamente l’oro al campionato Mondiale, dove è stata premiata anche come miglior libero. L’ultimo trofeo con la Serbia, solo pochissimi mesi fa, mettendosi al collo l’argento ai recenti Campionato Europei.

Di seguito la sua scheda completa:

Teodora Puši?

Nazionale Serbia

Data di nascita 12 marzo 1993

Ruolo Libero

Altezza 170 cm

Peso 58 kg

Le prime impressioni dei protagonisti

Teodora Puši? (Libero Allianz Vero Volley Milano): “Sono veramente contenta di arrivare all’Allianz Vero Volley Milano e, più in generale, nel campionato italiano di Serie A1. L’Italia è una nazione ricca di storia nella pallavolo, con palazzetti pieni di appassionati. Venendo dalla Serbia so bene che le pressioni sono molte, soprattutto in un team come questo che ha alcune delle migliori atlete italiane e straniere: mi aspetto di arrivare in finale in ogni competizione a cui siamo iscritte. Questa sarà la mia prima volta in Italia, ma conosco la maggior parte della squadra e Nika (Daalderop ndr) è stata già mia compagna di squadra in passato. Amo l’Italia e non vedo l’ora di vedere cosa ci porterà questa stagione”.

Claudio Bonati (Direttore Sportivo Consorzio Vero Volley): “Siamo molto felici di aver concluso questo accordo con Teodora. Credo sia uno dei liberi con maggior qualità ed esperienza sul mercato e ci permetterà di fare un salto di qualità, dandoci una grossa mano sia in allenamento che quando sarà chiamata in causa in campo. E’ molto determinata e non vede l’ora di arrivare, il che ci fa veramente molto piacere sia per il carattere che per l’interesse ad averci scelto”