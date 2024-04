Ragnatele e sporcizia nello spogliatoio dell’arbitro: multata la Pro Patria Milano

Si dice sempre che il ragno porta guadagno, ma nel caso della Pro Patria Milano ha portato anche una sanzione pecuniaria. Tutta colpa dell’ultimo impegno di campionato della prima squadra che milita nella Serie B2 di volley femminile. Sabato 13 aprile 2024 le biancoblu hanno affrontato tra le mura amiche del PalaNatta la Delta Engineering Gorgonzola, match valido per il 22° turno del girone B.

Le ospiti si sono imposte in tre set, ma nei provvedimenti disciplinari resi pubblici oggi dal giudice sportivo è emerso soprattutto un episodio legato agli arbitri che hanno diretto l’incontro. La Pro Patria è stata multata di 50 euro “per aver messo a disposizione uno spogliatoio arbitrale del tutto inadeguato, in quanto sporco e pieno di ragnatele e con bagno privo di illuminazione”.

Nel comunicato della Federvolley si legge anche che si tratta di plurirecidiva e in effetti una situazione simile si era presentata lo scorso 11 novembre. In quel caso al PalaNatta si giocava Pro Patria-Vero Volley Monza e ci furono altre lamentele relative allo stesso motivo. Nel dettaglio la società milanese fu richiamata “per inadeguatezza dello spogliatoio arbitrale, il quale presentava finestre apribili dall'esterno che ne impedivano la chiusura”. La struttura meglio nota come PalaNatta non è altro che la palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giulio Natta” di Milano, per la precisione a Via Don Calabria, in zona Cimiano.

Giusto un mese fa, tra l’altro, il consigliere delegato all’edilizia scolastica della Città Metropolitana di Milano, Roberto Maviglia, ha illustrato un piano di riqualificazione che interesserà diverse scuole della città, tra cui proprio il "Natta". Si sta parlando di un intervento della durata complessiva di 6 mesi che dovrebbe comportare un esborso economico pari a 5 milioni di euro.