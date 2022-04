Recupero 12^ giornata, la Focol attende Trecate

Dopo l'ubriacatura del doppio successo con la capolista Palau e l'allora prima inseguitrice Volpiano, sabato il PalaVolley è pronto ad ospitare l'Igor Volley Trecate, per il recupero della 12^ giornata.

In casa Fo.Co.L il morale è alle stelle grazie ad una stagione di alto profilo e gli ultimi due acuti non hanno fatto altro che accrescere l'autostima del collettivo biancorosso.

Le giovani novaresi sono impegnate su più fronti, avendo anche il campionato di categoria, mentre nel campionato di B1 occupano l'ottava casella, a quota 17 punti, alla pari con Acqui Terme, la prima in zona retrocessione.

Cinque vittorie e tredici sconfitte per Trecate fin qui in stagione, con un punto conquistato nella giornata di esordio, proprio contro la Fo.Co.L quando, avanti 2-0, si fecero rimontare per poi uscire sconfitte al quinto set.

"La posizione in classifica di Trecate non deve ingannarci - annuncia Mattia Ceriotti, dirigente biancorosso -, sono una squadra giovane e attualmente occupata anche con le finali di categoria, per cui guai ad abbassare la guardia. Arrivano a sabato nel pieno della forma, le nostre ragazze le affronteranno dunque con determinazione e concentrazione".

"La squadra e lo staff - prosegue Ceriotti - lavorano con dedizione e impegno, ho piena fiducia nel gruppo e mi aspetto un finale di stagione brillante, che affronteremo senza paura e a testa alta. Sapevamo bene di che pasta fossero fatte le nostre ragazze, perché il cammino in campionato è da prima pagina, per non parlare delle vittorie su Palau e Volpiano che hanno confermato il valore di una Fo.Co.L che non vuole porsi limiti".

La sfida è in programma per sabato 2 aprile alle 19.00,