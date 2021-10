Seconda sconfitta per il Club Italia: Vicenza si impone 3-1 a Milano

Non sorride alla prima gara casalinga della stagione. Le azzurrine cedono 1-3 (23-25, 24-26, 25-20, 21-25) nel match controdisputato oggi pomeriggio al Centro Federale Pavesi di Milano in occasione dell’anticipo della terza giornata del girone B del Campionato di A2. Ancora discontinuo il rendimento delle azzurrine che hanno alternato momenti di bel gioco e passaggi a vuoto. Prima dell’avvio della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane pallavolista afgana Mahjabin Hakimi. Per l’avvio della partita, come avvenuto nella gara d’esordio con Albese, il tecnico federalesi è affidato al sestetto composto dalla diagonale Pelloia-Adelusi, dalle schiacciatrici Nervini e Ituma, dalle centrali Acciarri e Marconato e al libero Ribechi.

Dall’altra parte della rete coach Luca Chiappini ha risposto schierando lo starting six composto da Pavicic, Piacentini, Errichiello, Rossini, Cheli, Eze Blessing e il libero Norgini. Avvio equilibrato della partita con le due formazioni che procedono sostanzialmente punto a punto per un lungo tratto (12-12) e non riescono a trovare il break per cambiare l’inerzia del set. Sul +2 per le ospiti (12-14) coach Mencarelli decide che è il momento di chiamare time out. Al rientro dallo stop al gioco il Club Italia accorcia (13-14) e ristabilisce la parità (16-16). Nel finale Vicenza trova l’allungo che vale il +3 (18-21), le azzurrine ricompattano le fila e accorciano (21-22) ma la reazione non è sufficiente per invertire la rotta: è Vicenza a chiudere a proprio favore il primo set (23-25).

Parte forte la formazione ospite in avvio di seconda frazione (1-5), le azzurrine faticano a trovare il giusto ritmo e Vicenza rimane in vantaggio (9-12). Nervini e Acciarri a segno danno nuovo slancio alla manovra del Club Italia CRAI che ritrova la parità (12-12) e allunga il passo (17-15) anche grazie ai tre punti consecutivi di Ituma. Le azzurrine mantengono il vantaggio e due punti firmati da Adelusi valgono il set point a favore del Club Italia (24-21). Al rientro dal time out Vicenza si ricompatta e piazza il break che vale la vittoria del secondo set (24-26). Cambio in regia per le azzurrine in avvio di terza frazione: fuori Pelloia dentro Passaro. Due ace consecutivi di Giuliani aprono il terzo set: le azzurrine spingono ancora con Marconato e Adelusi e si portano sul 4-1. Il Club Italia non trova la giusta continuità e le avversarie ne approfittano per pareggiare i conti (5-5) e imporre il proprio ritmo alla gara spingendosi sul +5 (5-10). E’ un ottimo turno in battuta di Giuliani (per lei alla fine del set gli ace saranno 5) a permettere alle azzurrine un importante break che le porta dall’8-13 al 16-13.

Il time out chiamato da Vicenza non ferma la manovra azzurrina: Adelusi sigla il 23-19 e il Club Italia CRAI può chiudere agevolmente il set a proprio favore (25-20). Anche per la quarta frazione il tecnico Marco Mencarelli decide di lasciare in campo in regia Passaro. E’ Vicenza ad aggredire il set: le ospiti si portano subito in vantaggio (1-3) e allungano fino ad arrivare sul +5 (5-10). Al rientro dal time out chiamato dalla panchina del Club Italia, Adelusi e Ituma in attacco e Marconato a muro danno nuovo slancio alle azzurrine che accorciano le distanze (10-12). Perentoria la ripartenza delle ospiti che si spingono sul +7 (12-19) inducendo coach Mencarelli a chiamare time out. Lo stop al gioco sortisce l’effetto sperato e le azzurrine riducono il divario (16-19) e si riportano in parità (19-19).

E’ Vicenza però a trovare lo spunto giusto nel finale per chiudere a proprio favore set e partita (21-25). Queste le parole di coach Mencarelli: “La partita è stata giocata male da diverse delle nostre giocatrici. Questo non è in linea con il programma di lavoro che stiamo svolgendo e il risultato è una conseguenza di questo aspetto. La sconfitta è giusta, abbiamo giocato male una partita contro una squadra che ha fatto le sue cose. Gli aspetti che condanno maggiormente della partita di oggi sono prevalentemente tre: siamo una squadra selezionata sui parametri antropometrici, sulla capacità di salto e se chiudiamo tutti i colpi, ci murano anche le avversarie più piccoline. Oggi le ragazze hanno avuto prestazioni in attacco mediamente insufficienti: c’è chi ha giocato al di sotto delle proprie possibilità e questo sarà uno degli argomenti che affronteremo nel corso della settimana. Vicenza nei primi due set è stata brava a sfruttare i nostri punti deboli e le nostre disattenzioni con le palle piazzate, poi nel prosieguo della partita siamo stati noi a fare molto per loro piuttosto che loro a fare qualcosa di diverso. Le nostre avversarie hanno fatto una buona partita, avevano molta voglia di portare a casa il risultato. Noi siamo andati in crescendo, ma non siamo partiti il giusto atteggiamento”. Ecco il tabellino del match:

CLUB ITALIA CRAI-ANTHEA VICENZA 1-3 (23-25, 24-26, 25-20, 21-25)

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 2, Acciarri 10, Pelloia, Ituma 13, Marconato 11, Adelusi 20; Ribechi (L), Giuliani 11, Esposito, Passaro. Ne: Barbero (L), Vighetto, Nwokoye, Despaigne. All. Mencarelli.

ANTHEA VICENZA: Pavicic 15, Piacentini 8, Errichiello 12, Rossini 4, Cheli 13, Eze Blessing 7; Norgini (L), Nardelli 10, Lodi, Fiore, Caimi. Ne: Furlan (L), Pegoraro. All. Chiappini.