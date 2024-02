Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley cade e la stagione è ad un bivio

Da Conegliano a Conegliano. E purtroppo non con un'accezione positiva. Erano state le campionesse d'Italia ad infliggere all'Allianz Vero Volley Milano la prima sconfitta in campionato e si è ripetuta un girone dopo, imponendosi anche al PalaVerde e chiudendo di fatto il discorso di vertice.

Per le rosa ci sarà ora da difendere il secondo posto visto che la Igor Novara, che ha una partita da recuperare, conta in classifica tre lunghezze in meno e sta tenendo botta nonostante i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa delle piemontesi.

Un passo indietro dunque, come ha sottolineato Sonia Candi nell'immediato dopo partita: "Oggi sono molte le cose che non hanno funzionato; avremmo sicuramente dovuto essere più aggressive al servizio. E’ un peccato perché stiamo lavorando bene, ma è solo una gara e dobbiamo avere la testa alle prossime partite. Torneremo in palestra per essere subito pronte per i match con Novara e per la Coppa Italia. Vogliamo rifarci, per cercare di riaffrontarle subito".

Il match di ieri dunque ha evidenziato che tra la squadra di Gaspari e le campionesse d'Italia il gap ancora c'è, soprattutto in alcuni fondamentali come la battuta e anche sotto l'aspetto caratteriale. Aspetti che non dovranno mancare quando sabato prossimo, nell'anticipo, arriverà all'Allianz Cloud proprio Novara.