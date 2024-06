Pallavolo, parte la campagna abbonamenti del Consorzio Vero Volley

La campagna abbonamenti Vero Volley per la stagione 2024/25 è ufficialmente iniziata!

Approfitta dell'occasione: riserva il posto che preferisci per tutta la stagione e non perderti nessuna partita all'Allianz Cloud o all'Opiquad Arena.

ATTENZIONE! Ricorda che scaricando l'app e accedendo con il tuo account MyVero troverai in homepage il codice sconto con cui acquistare l'abbonamento in tariffa RIDOTTO in tutti i settori dell'Allianz Cloud o dell'Opiquad Arena.

Perché sottoscrivere un abbonamento alle squadre Vero Volley?

Vivi tutte le partite: Serie A1 Tigotà o SuperLega Credem Banca (playoff compresi), CEV Champions League e Coppa Italia (escluse Finali e Final Four se giocate su campo terzo). Non perderti neanche un attimo dello spettacolo!

Un posto assicurato: scegli il tuo posto preferito, mantienilo per tutta la stagione e tifa con i tuoi amici!

Un'offerta imperdibile: acquistando l'abbonamento risparmierai più del 30% per assistere a tutte le partite della stagione Vero Volley!

Sconti per le famiglie: fai parte di un nucleo familiare? Acquista due abbonamenti a tariffa intera e potrai avere il terzo e il quarto al 50% di sconto!

Doppio abbonamento: abbonati alla Serie A1 Tigotà e ottieni il 50% di sconto anche sull'abbonamento alla SuperLega Credem Banca (non cumulabile con lo sconto famiglie e non valido nel settore Stellars)! Importante: dovrai sottoscrivere per primo l'abbonamento alla femminile (Serie A1 Tigotà) per ottenere lo sconto

Vantaggi esclusivi: sciarpa del tifoso in omaggio e 10€ di sconto sull'acquisto di una maglia replica.

Porta un amico: potrai fare abbonare i tuoi amici e conoscenti alla tua stessa tariffa!

I prezzi

Come acquistare il tuo abbonamento?

Ecco come acquistare gli abbonamenti online:

accedi o registrati sulla piattaforma MyVero

vai sul sito verovolley.vivaticket.it scegli l'abbonamento Vero Volley Milano o Vero Volley Monza e il posto che ti interessa

seleziona la tariffa RIDOTTO PRELAZIONE/RIDOTTO PRELAZIONE FAMIGLIA*

inserisci il codice sconto che troverai nella homepage dell'app dopo aver effettuato l'accesso

*ti ricordiamo che verranno eseguiti dei controlli a campione sugli abbonamenti per nuclei familiari

IMPORTANTE! Utilizza in fase di acquisto un indirizzo email diverso per ogni abbonamento: le comunicazioni riservate agli abbonati verranno inviate a questo indirizzo!

Da settembre potrai trovare il tuo abbonamento sull'app Vero Volley, quindi, se possibile, inserisci degli indirizzi corrispondenti all'account MyVero.

Come acquistare il doppio abbonamento

Potrai utilizzare il barcode del tuo abbonamento alla Serie A1 Tigotà come codice sconto per acquistare l'abbonamento alla SupeLlega Credem Banca con il 50% di sconto in un settore equivalente o di minore valore rispetto a quello in cui hai comprato l'abbonamento alla Serie A1 Femminile.

Il barcode del tuo abbonamento diventerà un codice valido a partire dal giorno successivo all'acquisto dell'abbonamento femminile.

Tifosi con disabilità

I tifosi con disabilità riconosciuta dall’80% hanno diritto all’abbonamento gratuito e potranno portare un accompagnatore anch’esso a tariffa omaggi. Per chi ha una disabilità fisica non è possibile sottoscrivere un abbonamento, e le richieste verranno gestite di partita in partita, nel settore a loro dedicato. Per approfondimenti è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com