Volley femminile, per Paola Egonu arriva la notizia più attesa

Julio Velasco lo aveva chiaramente fatto capire nei mesi scorsi: in nazionale sarebbe scoccata nuovamente l'ora di Paola Egonu. L'opposto dell'Allianz Vero Volley Milano figura nella lista dei convocati diramata in giornata dal Maestro in vista della VNL, il torneo che per l'Italia prenderà avvio il 14 maggio ad Antalya, in Turchia (sede della finale di Champions League che vedrà le meneghine opposte a Conegliano il prossimo 5 maggio), e che metterà in palio cinque posti alle olimpiadi di Parigi 2024.

Un premio assolutamente meritato visto che Paola, al suo primo anno in rosa, ha dimostrato tutta la sua classe risultando la miglior realizzatrice del campionato. Il Paese dunque si aggrappa anche a lei per conquistare una qualificazione malamente mancata nello scorso autunno.

Altre due sono le atlete dell'Allianz su cui Velasco farà affidamento, ovvero Alessia Orro, palleggiatrice, e Myriam Sylla, schiacciatrice.

La lista completa

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio, Alessia Orro, Giulia Gennari.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Stella Nervini, Myriam Sylla, Rebecca Piva, Loveth Omoruyi, Martina Bracchi, Gaia Giovannini.

Centrali: Marina Lubian, Linda Nwakalor, Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Sara Bonifacio, Sarah Fahr, Yasmina Akrari, Emma Graziani, Benedetta Sartori.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova.

Liberi: Ilaria Spirito, Monica De Gennaro, Eleonora Fersino, Ilenia Moro.