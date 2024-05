Serie A1 femminile, la notizia più attesa: Paola Egonu resta all'Allianz Vero Volley Milano

In mezzo a tante partenze, anche importanti e dolorose (ma questo è il volleymercato) c'è spazio anche per la notizia più attesa. Che riguarda a permanenza della stella indiscussa non solo di questo club, ma anche della nazionale, con cui tornerà per conquistare un posto alle olimpiadi.

Paola Egonu farà parte del roster dell'Allianz Vero Volley Milano anche per la prossima stagione: a comunicarlo è stata la società del Consorzio con una nota di stampa diffusa nel pomeriggio odierno.

La carriera

Nata a Cittadella (PD) il 18 dicembre 1998, Paola nuove i suoi primi passi nel 2012-13 nel Club Italia, dove resta per cinque stagioni prima di approdare all'Igor Gorgonzola Novara nel 2017-18. Nel biennio piemontese vince la Champions League (2018-19, MVP), due Coppe Italia (MVP nel 2018) e la Supercoppa Italiana (2017). Nel 2019 si trasferisce a Conegliano per tre stagioni, aggiudicandosi il Mondiale per club (2019, MVP), la Champions League (2020-21, MVP), due scudetti (2020-21 e 2021-22 entrambe le volte MVP), tre Coppe Italia (due MVP) e tre Supercoppe (MVP nel 2019). Nel 2021, anno della sua ultima stagione italiana, è insignita dalla CEV a Lubiana del premio di miglior giocatrice dell'anno. Nell'annata sportiva 2022/2023 si trasferisce ad Istanbul (TUR) nel Vakifbank dove, oltre ad alzare la Coppa di Turchia, conquista la CEV Champions League a Torino, battendo in finale l'Eczacibasi Istanbul e prendendosi il premio di MVP del torneo. La passata stagione rientra in Italia e approda a Vero Volley dove risulta la top scorer della Regular Season di A1 femminile, oltre che top blocker e top acer della propria squadra.

Opposto di 189 centimetri, la giocatrice della Vero Volley Milano schiaccia a 344 cm e mura a 321 cm. Esordisce con la maglia della nazionale italiana a San Bonifacio il 16 maggio 2014 in amichevole (Italia - Rep. Ceca 0-3). Le medaglie d'Oro vinte con la Nazionale (VNL 2022, dove è stata premiata MVP e miglior opposto, e all'Europeo 2021, dove ha vinto il premio MVP), sono solo alcune di quelle conquistate da una delle atlete più rappresentative del volley mondiale. In azzurro Egonu ha infatti vinto anche l'Argento al Mondiale 2018 (miglior opposto) e al Grand Prix 2017, ed il Bronzo al Mondiale 2022, all'Europeo 2019 e al Montreux Volley Masters (MVP), senza dimenticare quelle con le giovanili dell'Italia: nel 2015 l'Oro al Mondiale pre-juniores (MVP e miglior schiacciatrice) ed il Bronzo a quello Juniores.

Le prime impressioni

"Sarà la mia seconda stagione con la maglia Vero Volley. L'obiettivo principale che mi sono posta è quello di migliorare e puntare sempre più in alto. L'anno appena trascorso deve essere un buon punto di partenza per ambire a traguardi maggiori".

La scheda

Paola Ogechi Egonu

Nata a Cittadella (PD), il 18 dicembre 1998

Altezza: 189 cm

Ruolo: Opposto

CARRIERA CON I CLUB

2012-13 Fipav - Club Italia B1A

2013-14 Fipav - Club Italia B1A

2014-15 Fipav - Club Italia A2

2015-16 Fipav - Club Italia A1

2016-17 Fipav - Club Italia A1

2017-18 Igor Gorgonzola Novara

2018-19 Igor Gorgonzola Novara

2019-20 Imoco Conegliano

2020-21 Imoco Conegliano

2021-22 Prosecco Doc Imoco Conegliano

2022-23 Vakifbank Istanbul

2023-24 Allianz Vero Volley Milano

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

Supercoppa Italiana 2017 | Novara ITA

Coppa Italia 2017-18 | Novara ITA

Coppa Italia 2018-19 | Novara ITA

Champions League 2018-19 | Novara ITA

Supercoppa Italiana 2019 | Conegliano ITA

Mondiale 2019 | Conegliano ITA

Coppa Italia 2019-20 | Conegliano ITA

Supercoppa Italiana 2020 | Conegliano ITA

Coppa Italia 2020-21 | Conegliano ITA

Scudetto 2020-21 | Conegliano ITA

Champions League 2020-21 | Conegliano ITA

Supercoppa Italiana 2021 | Conegliano ITA

Coppa Italia 2021-22 | Conegliano ITA

Scudetto 2021-22 | Conegliano ITA

Coppa Turchia 2022-23 | VakifBank Istanbul TUR

Champions League 2022-23 VakifBank Istanbul TUR

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Mondiale 2022

Oro VNL 2022

Oro Europeo 2021

Bronzo Europeo 2019

Argento Mondiale 2018

Argento Grand Prix 2017

MEDAGLIE CON LE NAZIONALI GIOVANILI

Oro Mondiale prejuniores 2015

Bronzo Mondiale juniores 2015

ALTRE MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro Volley Masters Montreaux 2018

PREMI INDIVIDUALI

2015 - Campionato mondiale Under-18: MVP

2015 - Campionato mondiale Under-18: Miglior schiacciatrice

2018 - Coppa Italia: MVP

2018 - Montreux Volley Masters: MVP

2018 - Campionato mondiale: Miglior opposto

2019 - Champions League: MVP

2019 - Supercoppa italiana: MVP

2019 - Campionato mondiale per club: MVP

2021 - Coppa Italia: MVP

2021 - Serie A1: MVP

2021 - Champions League: MVP

2021 - Campionato europeo: MVP

2021 - CEV: Giocatrice dell'anno

2022 - Coppa Italia: MVP

2022 - Serie A1: MVP

2022 - Volleyball Nations League: MVP

2022 - Volleyball Nations League: Miglior opposto

2023 - Coppa di Turchia: MVP

2023 - Champions League: MVP

ONORIFICENZE

Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 20 settembre 2021.