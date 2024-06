Serie A1 femminile, Ludovica Guidi giocherà con la Vero Volley Milano

La Vero Volley Milano ha messo a segno un importante colpo sotto il profilo dell'esperienza. A vestire la maglia rosa sarò la centrale classe 1992 Ludovica Guidi, che sbarca nel capoluogo lombardo dopo la stagione di Novara, con la quale ha conquistato la Challenge Cup.

Nativa di Cecina, Ludovica inizia la propria carriera professionistica nella stagione 2009/2010 al Donoratico in Serie A2. Nell’annata 2010/2011 viene ingaggiata dal Volley Fontane in Serie B2, mentre nella stagione successiva gioca nel Casciavola in B1, stessa categoria dove milita per il campionato 2012/2013 vestendo la maglia del San Mariano Volley. L'esordio in Serie A1 arriva nella stagione 2013/2014 con la maglia della Robur Tiboni Urbino; l'annata successiva vola oltralpe per giocare in Ligue 1 con l'Evreux Volleyball. Rientra in Italia la stagione successiva con i colori della Golem Software Palmi, in Serie A2, dove resta per due anni, per poi trasferirsi alla Millenium Brescia nella stagione 2017/2018: a metà campionato poi l’approdo a Cuneo. Disputa la seconda serie nazionale anche nell’annata 2018/2019, ingaggiata dal Soverato, continuando l'avventura in A2 anche nelle due stagioni successive con la maglia dell’Olimpia Teodora Ravenna. Le ultime tre stagioni torna a calcare i campi della massima categoria nazionale rispettivamente con Casalmaggiore (2021/2022), Scandicci (2022/2023) e Novara (2023/2024).

Il suo palmares conta una CEV Challenge Cup, vinta lo scorso anno con Novara, e una CEV Cup nella stagione 2022/2023 con la maglia di Scandicci.

Le prime impressioni

"Sono molto onorata di poter vestire una maglia così prestigiosa il prossimo anno. Vero Volley è un club con grandissime ambizioni, la scorsa stagione ha lottato su più fronti arrivando anche a giocarsi una finale di Champions League. Non vedo l'ora di dare il mio contributo in una stagione che sarà lunga e intensa; l'obiettivo principale è giocare ogni competizione al meglio delle nostre possibilità, augurandoci di poter arrivare alle fasi finali di ogni torneo, sia in Italia che in Europa. Personalmente mi sento davvero molto felice e pronta a lavorare assieme a giocatrici di altissimo livello".

Curiosità

LA SCHEDA

Ludovica Guidi

Nata a Cecina (ITA), 17 dicembre 1992

Altezza 186 cm

Ruolo Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2009-10 Donoratico

2010-11 Volley Fontane

2011-12 Pallavolo Casciavola

2012-13 San Mariano Volley

2013-14 Robur Tiboni Urbino

2014-15 Evreux Volleyball (FRA)

2015-16 Golem Software Palmi

2016-17 Golem Software Palmi

2017-18 Savallese Millenium Brescia | Ubi Banca San Bernardo Cuneo

2018-19 Volley Soverato

2019-20 Olimpia Teodora Ravenna

2020-21 Olimpia Teodora Ravenna

2021-22 Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

2022-23 Savino Del Bene Scandicci

2023-24 Igor Gorgonzola Novara

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

2022-23 CEV Cup

2023-24 CEV Challenge Cup