Pallavolo femminile, l'Italia già qualificata per le olimpiadi regola anche gli Stati Uniti

L'Italia inizia a diventare un rullo compressore. Dopo la Corea Del Sud, contro cui di fatto sono state conquistate sia la qualificazione olimpica che quella alle finali della VNL, a cadere sotto i colpi delle ragazze di Velasco sono state le campionesse olimpiche degli Stati Uniti, battute in maniera netta (3-1 il risultato finale).

La rincorsa, in attesa dell'ultima gara di domani contro la Serbia che delineerà in maniera definitiva gli accoppiamenti dei quarti di finale, continua: per effetto di questi tre punti le azzurre consolidano la terza posizione in classifica generale.

Velasco, eccezion fatta per Bosetti, rimasta a riposo per un problema fisico, ha schierato la formazione tipo e alcune giocatrici in forza alla Vero Volley Milano non hanno tradito. Top scorer assoluta Paola Egonu con 22 punti, mentre Myriam Sylla ne ha realizzati 13 con 2 aces. Bene anche Alessia Orro, 3 volte a referto nel mezzo di una prova impeccabile.

Sarebbe però ingeneroso ricondutte tutto alle prestazioni dei singoli: l'Italia ha vinto grazie ad un grande spirito di squadra che migliora partita dopo partita: i fondamentali a risultare decisivi sono stati l'attacco e il muro.

Dichiarazioni post gara

Così Alessia Orro al termine della partita: "Abbiamo giocato una bella partita credo che si sia assistito ad una bella pallavolo. Per noi era importante perché affrontavamo un avversario molto forte che ci prepara a quello che affronteremo tra una settimana circa a Bangkok nelle finali. Sono molto felice perché abbiamo assistito ad una partita esaltante, abbiamo messo a segno una vittoria bella e pesante giocando bene muro-difesa e reagito ai loro tanti cambi di formazione. Chiaramente dobbiamo e possiamo ancora migliorare tanto, lavoriamo sodo per arrivare a livelli altissimi perché ci attendono le Finals e poi i Giochi Olimpici. Speriamo di continuare così per compiere un nuovo step di crescita".

Il tabellino

ITALIA-USA 3-1

(25-17; 19-25; 25-15; 25-21)

ITALIA: Degradi 10, Fahr 12, Orro 3, Sylla 13, Danesi 12, Egonu 22, De Gennaro (L), Cambi, Antropova 4, Giovannini 1, Lubian. N.E.: Bosetti (L), Spirito, Bonifacio. All. Velasco.

USA: Carlini 3, Robinson-Cook 7, Ogbogu 7, Thompson 12, Larson 6, Retke 4, Wong-Orantes (L), Hanckock, Skinner 6, Drews 13, Washington 7. N.E.: Hentz, Hall, Plummer. All. Kiraly

Arbitri: Fernandez Fuentes David (ESP) e Muranaka Shin (JPN)

Durata set: 22’, 23’, 23’, 25’.

Italia: a 6, bs 3, m 10, et 15.

Usa: a 3, bs 4, m 7, et 13.