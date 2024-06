Serie A1 femminile, Marinova è il nuovo opposto della Vero Volley Milano

C'è una new entry nel reparto opposti in casa Vero Volley Milano. Ad indossare la maglia rosa sarà Radostina Marinova, che ha firmato con il club del Consorzio per la prossima stagione.

Classe 1998, la giocatrice bulgara muove i suoi primi passi nel mondo della pallavolo nel suo Paese, presicamente nel Kazanlak Volley, a 200 km dalla sua città natale Sofia. Si trasferisce poi negli Stati Uniti per un anno dove abbina università e pallavolo giocando per la Long Beach State University in California. Nel 2018 ritorna in Bulgaria e veste per due stagioni i colori del VK Beroe a Stara Zagora, città poco distante da Kazanlak. Dal 2020 al 2024 gioca in Francia, prima nell'Evreux Volleyball per due stagioni (2020/2021, 2021/2022), poi nello Stade Francais Paris St Cloud (2022/2023) e infine nell'RC Cannes (2023/2024). E' ora pronta a compiere un altro importante step di carriera e volare in Serie A1 femminile alla Vero Volley Milano.

Le prime impressioni

"Sono molto felice di vestire la maglia Vero Volley nella prossima stagione. Ho tante buone aspettative e credo che la squadra possa ambire a traguardi importanti. Sarà la mia prima stagione in Italia, giocherò in uno dei migliori campionati d'Europa e questo rappresenta un ulteriore stimolo a dare sempre il 100% quando sarò chiamata in causa".

Curiosità

LA SCHEDA

Radostina Marinova

Nata a Sofia (BUL), 2 ottobre 1998

Altezza 186 cm

Ruolo Opposto

CARRIERA CON I CLUB

2016-17 Kazanlak Volley (BUL)

2017-18 Long Beach State University (USA)

2018-19 VK Beroe (BUL)

2019-20 VK Beroe (BUL)

2020-21 Evreux Volleyball (FRA)

2021-22 Evreux Volleyball (FRA)

2022-23 Stade Francais Paris St Cloud (FRA)

2023-24 RC Cannes (FRA)

2024-25 VERO VOLLEY MILANO