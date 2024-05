Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano ammaina la sua bandiera

Un altro addio, dopo quello di Folie, si registra in casa Allianz Vero Volley Milano. E stavolta molto più doloroso. Dopo sei anni non farà più parte della squadra del Consorzio Sonia Candi, che andrà a proseguire la sua carriera altrove.

La centrale di Faenza, classe 1993, è stata una vera e propria bandiera di questo club, essendovi arrivata nel 2015 dall'allora Trentino Rosa e poi lasciato momentaneamente tre anni dopo per giocare prima a Firenze (2018/19) e Cuneo (2018/21) prima del ritorno in Lombardia per vivere gli anni migliori della società rosa.

Non sono arrivati trofei, soltanto sfiorati a più riprese, ultimo della serie la Champions League persa roccambolescamente ad Antalya contro Conegliano, ma l'immagine lasciata da Sonia in fatto di professionalità ed umiltà resterà indelebile.

Il saluto della società

L'Allianz Vero Volley rivolge un saluto all'atleta su Facebook:

"Dalla Serie A2 alla Finale di Champions League: un lungo percorso fatto di vittorie, battaglie, saluti e ritorni.

Siamo cresciuti insieme Sonia, con la stessa determinazione e passione. E insieme, abbiamo raggiunto importanti traguardi.

È per questo che sei diventata una bandiera Vero Volley, esempio da seguire dentro e fuori dal campo.

Sei, e sarai sempre, la nostra storia".