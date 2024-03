Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley se la cava al tie break con Roma ed abbandona le velleità di primato

Le difficoltà, quali la stanchezza post Champions e l'orario insolito, potevano essere messe in preventivo, ma in pochi avrebbero scommesso che il match con Roma, una delle rivelazioni del campionato, si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria maratona. Ci sono volute infatti quasi due ore e mezza di gioco per decretare il vincitore, ovvero l'Allianz Vero Volley Milano, che è riuscita a spuntarla al tie break dopo aver seriamente rischiato di perdere.

Due punti insomma finiscono in cassaforte, ma non si può essere completamente soddisfatti: il primo posto è oramai di proprietà di Conegliano, avanti di dieci lunghezze e per la quale manca solo la matematica per la vittoria della regular season, ma non è tutto: le rosa dovranno difendere a denti stretti la seconda posizione dagli assalti di Novara e Scandicci, che devono ancora scendere in campo.

MVP del match proprio Paola Egonu autrice di una partita importante in attacco, con 30 punti realizzati. In doppia cifra anche Cazaute a quota 18 e Rettke con 16 palloni messi a terra

Di rifiatare non se ne parla: mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale e le meneghine saranno attese al PalaRadi di Cremona per l'insidioso match con Casalmaggiore.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Prandi ed Egonu come diagonale palleggiatore opposto, coppia di schiacciatrici formata da Cazaute e Bajema, Candi-Rettke come centrali e Pusic libero.

Due ace consecutivi di Egonu sembrano far capire da che parte dovrebbe pendere la bilancia (4-1), ma Rivero con la stessa moneta risponde e fa 10 pari. Galvanizzate, le capitoline spingono e passano sul 17-20; Gaspari inserisce Orro, rimasta inizialmente a riposo, e Malual e torna in corsa grazie a Cazaute e a quest'ultima (22-22). Il break decisivo è giallorosso, a chiuder ancora Rivero per il 23-25.

Milano deve reagire e riparte a spron battuto nella seconda frazione (7-3) con ancora Cazaute protagonista. Rettke fa male al servizio ed è 12-8. Lo stesso fa ancora una volta Rivero (12-11). Roma sorpasserà addiritttura (13-14), ma Egonu, Bajema e Cazaute, quest'ultima ancora a segno dai nove mentri, fanno 16-14. Egonu allunga con un ace (20-16), mentre gli acuti finali sono di Malual (24-19) e Candi (25-19). Milano dunque pareggia i conti.

Le giallorosse sono avversarie ostiche e lo dimostrano nel terzo set, partendo bene (3-6 e 7-12). In attacco qualche loro imprecisione di troppo determina il 17-20. Le rosa soffronto troppo a muro e devono cedere le armi sul 18-25.

La pressione sulle ragazze di Gaspari si fa sempre più intensa, ma il primo break della quarta frazione porta la loro firma (9-7). Nuovo pari Roma (10-10), ma Heyrman, altro nuovo ingresso, si fa subito trovare pronta a muro (14-12). Rettke dal fondo fa 20-17, poi è sempre Heyrman a regalare alla sua squadra quattro possibilità per pareggiare i conti nuovamente (24-20). La prima viene annullata ma non la seconda: 25-21 e giochi rimandati al tie break.

Dove accade di tutto. A Cazaute (2-0) risponde Ciarrocchi (2-3). Non paghe le giallorosse scappano sul 2-5 con Bici. Milano migliora nel muro difesa e riesce a conquistare il cambio di campo con Cazaute (8-7). Nuovo break capitolino (10-12), Egonu rimedia in pipe (13-13). Si va ai vantaggi, risolti da Cazaute e dalla stessa Egonu. 18-16 e rosa che possono tirare davvero un sospirone.

I commenti dei protagonisti

Questo il pensiero di Helena Cazaute: "Oggi è stata molto importante la reazione che abbiamo avuto soprattutto nel tie-break. E’ stato un match molto difficile perché Roma ha spinto tanto in attacco ma siamo riuscite a conquistarci due punti importanti. Brave noi".

Il tabellino

Allianz Vero Volley Milano - Aeroitalia Smi Roma 3-2 (23-25; 25-19; 18-25; 25-21; 18-16)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 18, Malual 5, Heyrman 3, Orro 1, Prandi 2, Pusic (L), Rettke 16, Bajema 3, Sylla 5, Egonu 30, Candi 8. Non entrate: Folie, Daalderop, Castillo (L). All. Gaspari.

Aeroitalia Smi Roma: Bici 34, Bechis 3, Rivero 9, Ciarrocchi 10, Valoppi (L), Silva Correa 12, Melli 8, Schwan. N.E: Rosales, Ferrara (L), Rucli, Muzi. All. Cuccarini.

NOTE

Arbitri: Michele Brunelli, Andrea Puecher

Spettatori: 3139

Durata set: 31', 28', 24', 26', 23'; Tot: 2h24'

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 10, battute sbagliate 12, muri 12, errori 30, attacco 42%

Aeroitalia Smi Roma: battute vincenti 7, battute sbagliate 9, muri 5, errori 18, attacco 38%

MVP: Paola Egonu (Allianz Vero Volley Milano)

Impianto: Opiquad Arena - Monza