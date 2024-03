Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano cade a Casalmaggiore e deve guardarsi alle spalle

Ora scatta davvero l'allarme rosso. L'Allianz Vero Volley Milano continua a zoppicare e rischia seriamente di dire addio al secondo posto quando mancano soltanto tre giornate alla fine della regular season. In realtà, stante la vittoria nell'anticipo delle 16 della Savino Del Bene Scandicci, lo ha già perso ma non è finita qui: la squadra di Gaspari dovrà anche guardarsi alle spalle dato che Novara, quarta, è ad una sola lunghezza. In ogni caso la lotta per la piazza d'onore è apertissima e perdurerà fino all'ultima partita.

Tornando al campo sono troppi gli alti e bassi che stanno caratterizzando le rosa in quest'ultimo periodo, cosa che preoccupa molto in vista soprattutto della Champions. Ad approfittarne è stata la TrasportiPesanti Casalmaggiore, che dopo aver piegato anche Novara nelle scorse settimane si è guadagnata a pieno titolo l'appellativo di "ammazzagrandi", riuscendo a vincere al tie break.

Lo stentato successo di domenica scorsa contro Roma non è dunque bastato per stimolare Egonu e compagne a tornare al successo pieno. E peccato che i 37 punti dell'opposta azzurra non siano bastati per evitare il ko. Vano anche il 56% in attacco,

Da ora in avanti il margine di errore è ridottissimo, a partire da sabato alle 18 quando a Monza arriverà Cuneo. Poi sarà nuovamente tempo di Champions, con la sfida al fortissimo Fenerbahce.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Orro–Egonu nella diagonale palleggiatore opposto, Sylla e Cazaute come coppia di schiacciatrici, Folie-Rettke al centro e Castillo nel ruolo di libero.

Che la serata del PalaRadi sarà difficile lo si capisce subito, esattamente quando due invasioni a rete ospite determinano il 7-2 per Casalmaggiore. Egonu e Rettke a muro tentano di condurre la reazione (10-7), ma il distacco torna subito come il precedente (13-8). Cazaute segna il 17-14, Lee risponde per il 22-17. Le padrone di casa mantengono la lucidità e vanno a chiudere sul 25-18.

Sylla suona la carica e porta Milano sull'1-3. Le locali provano a tenere botta, ma il break chiuso dall'ace di Orro significa 6-11. muro di Egonu per l'8-15, poi Orro si mette in proprio firmando il 10-18. Le cremonesi sbagliano in attacco e il match torna in parità (17-25).

L'avvio della terza frazione è equilibrato fino al 10 pari, poi si assiste allo strappo di Casalmaggiore che allunga sul 15-11. Egonu dimezza (20-18), ma il muro ripristina il gap (24-20). Egonu sembra annullare la prima delle quattro palle set, ma il videocheck le dà torto e le casalasche tornano avanti (25-21).

Si inizia a sognare il colpaccio e l'inizio delle padrone di casa è confortante (3-1). Rabbiosa reazione milanese per il 5-8. Nuova partià (8-8), poi Egonu ed Heyrman allungano di nuovo (8-10). Casalmaggiore ne esce bene e vola sul 16-13, Egonu con un ace rimedia nuovamente (19-19). Si gioca punto a punto fino all'ace di Orro (23-24), Egonu non sbaglia e riacciuffa il tie break (23-25).

Che inizia con un botta e risposta (5-5 con Egonu ed Heyrman che rimediano al 5-3 iniziale). E' Milano poi a conquistare il cambio di campo (7-8). Si va avanti punto a punto fino al 13-11 che fa sognare quella che sarebbe una vera impresa. Due sono i match point per le casalasche, che sfruttano il secondo. Il PalaRadi esulta per una vittoria alla vigilia insperata.

Il commento dei protagonisti

Tocca al ds Claudio Bonati commentare questa dura e amara sconfitta: "Siamo in un momento di difficolta, ma dobbiamo lavorare e pensare al prossimo impegno che è già dietro l'angolo. Non possiamo far altro che affidarci al lavoro quotidiano in palestra per uscire da questa situazione".

Il tabellino

TrasportiPesanti Casalmaggiore - Allianz Vero Volley Milano 3-2 (25-18; 17-25, 25-21; 23-25; 15-13)

TrasportiPesanti Casalmaggiore: Perinelli 13, Avenia, Colombo 1, Lohuis 8, Manfredini 5, De Bortoli (L), Hancock 8, Faraone, Obossa, Smarzek 18, Cagnin 3, Lee 18. N.E. Edwards, All. Pintus.

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 8, Malual, Heyrman 1, Folie 8, Orro 6, Rettke 4, Sylla 10, Egonu 37, Candi, Castillo (L). Non entrate: Prandi, Pusic (L) Bajema, Daalderop. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Massimiliano Giardini e Paolo Scotti

Spettatori: 2914

Durata set: 24', 22', 26', 28', 28'. Tot: 1h58'

TrasportiPesanti Casalmaggiore: battute vincenti 4, battute sbagliate 14, muri 11, errori 28, attacco 48%

Allianz Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 9, errori 31, attacco 43%

MVP: Micha Hancock (TrasportiPesanti Casalmaggiore)

Impianto: PalaRadi - Cremona