Serie A1 femminile, Allianz Vero Volley Milano - Cazaute: avanti insieme

In attesa della nomina del nuovo allenatore, che salvo sorprese dovrebbe essere Stefano Lavarini, l'Allianz Vero Volley Milano continua a porre tasselli importanti per il futuro.

Giocherà almeno un'altra stagione in maglia rosa Helena Cazaute: la società del Consorzio ha annunciato ufficialmente la pemanenza nel roster della schiacciatrice francese, che nel 2023/24 ha realizzato 250 punti in 39 partite tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

Helena aveva dal canto suo già fatto vedere a Chieri le proprie qualità, risultando ace woman e seconda miglior realizzatrice delle piemontesi nel 2022-23. Un bel biglietto da visita confermato in laghissima parte a Milano.

La carriera

Cazaute si è avvicinata alla pallavolo ad otto anni grazie alla mamma, allenatrice, dopo aver provato il tennis e la ginnastica. A 14 anni ha iniziato a giocare nel ruolo di schiacciatrice, crescendo nel Gruissan (2012/2013) e poi passando nel France Avenir (il Club Italia transalpino) nel 2013/2014. Il salto in Ligue 1 è arrivato nel 2014/2015, con il Beziers, dove è rimasta per tre stagioni fino al 2016/2017. Nel 2017/2018 si è trasferita all'RC Cannes, con cui ha vinto la Coppa di Francia nel 2018 e lo Scudetto nel 2019. La stagione 2019/2020 è passata all'ASPTT Mulhouse, portandosi a casa lo Scudetto e la Coppa di Francia nella stagione 2020/2021, quando è stata inoltre eletta MVP in entrambe le competizioni. Dopo due stagioni alla Reale Mutua Chieri, dove ha conquistato il titolo di MVP alla WEVZA Cup nel 2022 ed ha alzato la CEV Challenge Cup 2023, ora si tufferà nel suo secondo anno con la maglia di Milano.

Le prime impressioni

Così la schiacciatrice dopo il rinnovo: "Sono molto contenta di rimanere un altro anno qui a Milano. Spero che la prossima stagione sia ricca di emozioni e di momenti indimenticabili. Auguro alla società e alle mie compagne di raggiungere gli obiettivi prefissati. Un grande saluto e un enorme grazie a tutti i nostri tifosi per il loro sostegno quest’anno, ci vediamo presto! Forza Vero Volley!".

Curiosità

LA SCHEDA

Helena Cazaute

Nata a Narbonne (FRA) il 17 dicembre 1997

Altezza 184 cm

Ruolo Schiacciatrice

CARRIERA CON I CLUB

2012-13 VB Gruissan (FRA)

2013-14 France Avenir (FRA)

2014-15 Beziers (FRA)

2015-16 Beziers (FRA)

2016-17 Beziers (FRA)

2017-18 Rc Cannes (FRA)

2018-19 Rc Cannes (FRA)

2019-20 Asptt Mulhouse (FRA)

2020-21 Asptt Mulhouse (FRA)

2021-22 Reale Mutua Fenera Chieri '76

2022-23 Reale Mutua Fenera Chieri '76

2023-24 Allianz Vero Volley Milano

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

Coppa di Francia 2017-18 Cannes

Scudetto di Francia 2018-19 Cannes

Coppa di Francia 2020-21 Mulhouse

Scudetto di Francia 2020-21 Mulhouse

Challenge Cup 2022-23 Chieri

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Oro European Golden League 2022 FRA

BEACH VOLLEY

Argento Campionato di Francia 2013

PREMI INDIVIDUALI

2016 - European League: Miglior ricevitrice

2021 - Coppa di Francia: MVP

2021 - Ligue A: MVP

2022 - WEVZA Cup: MVP