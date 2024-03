Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano chiamata a ripartire

Se non è crisi poco ci manca. La sconfitta di Casalmaggiore, seppur giunta al tie break, ha messo a nudo le lacune dell'Allianz Vero Volley Milano, oltre che essere costata quel secondo posto che occupava da mesi.

Decisamente non il viatico migliore in vista di quello che si prospetta come l'appuntamento più importante della stagione, ovvero la semifinale di Champions League della prossima settimana contro il Fenerbahce.

Le rosa, che devono anche guardarsi dall'assalto di Novara, hanno l'obbligo morale di riprendere la marcia. L'occasione è l'anticipo di domani alle ore 18 contro Honda Olivieri San Bernardo Cuneo, a cui bisogna prestare particolare attenzione in quanto nelle ultime giornate si è decisamente rimessa in corsa per la salvezza. La location sarà l'Opiquad Arena di Monza.

Occorrerà dimostrare più che mai di essere squadra in queste ultime tre gare della regular season e le milanesi dovranno anche affidarsi ad un servizio convincente, guidate da Paola Egonu, seconda nella speciale classifica delle "best acers" con 38 battute vincenti in stagione. L'opposta veneta è invece al comando tra le "best spikers" della Serie A1 Tigotà, forte dei suoi 495 punti realizzati, davanti alla russa Akimova (438) di Novara. Passando a Cuneo, sempre guardando le stats, le piemontesi si affideranno alla solidità a muro, anche grazie ad Amandha Sylves: la centrale francese, infatti, è al terzo posto della graduatoria delle "best blockers" con 65 muri a segno in campionato.

Curiosità

ROSTER COMPLETO – ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, PRANDI

Centrali RETTKE, HEYRMAN, FOLIE, CANDI

Schiacciatrici EGONU, SYLLA, MALUAL, CAZAUTE, BAJEMA, DAALDEROP

Liberi PUSIC, CASTILLO

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO

Palleggiatrici: SCOLA, SIGNORILE

Centrali: THIOR, SYLVE, HALL, MOLINARO

Schiacciatrici: TANASE, STIGROT, ADELUSI, KUBIK, ENWEONWU, HAAK, TER BRUGGE

Liberi: FERRARIO, SCOGNAMILLO

Allenatore: MICOLI

PRECEDENTI

12 (3 successi Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, 9 successi Allianz Vero Volley Milano)

EX

Sonia Candi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020, 2020/2021

La vigilia del coach

A presentare la sfida è il tecnico Marco Gaspari: "Dobbiamo focalizzarci sulla partita di domani, senza pensare ai match successivi. Siamo indiscutibilmente in un momento difficile, in cui non riusciamo a sviluppare la pallavolo che vogliamo, mettendo a rischio la nostra posizione in classifica. Cuneo ha cambiato da poco allenatore e ha ottenuto due vittorie importanti in chiave salvezza. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco, per centrare la vittoria".

La classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 66, Savino Del Bene Scandicci 55, Allianz Vero Volley Milano 54, Igor Gorgonzola Novara 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 42, Wash4green Pinerolo 34, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34, Aeroitalia Smi Roma 32, Trasportipesanti Casalmaggiore 25, Il Bisonte Firenze 24, Uyba Volley Busto Arsizio 21, Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 18, Volley Bergamo 1991 15, Itas Trentino 7.