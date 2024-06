Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano non molla Heyrman

La Vero Volley Milano non rinuncia al contributo di Laura Heyrman. La centrale belga vestirà la maglia rosa per la quarta stagione: dopo il biennio 2019/21 (contrasegnato da una Coppa Cev alzata da capitano tre anni fa) e la parentesi in Turchia all'Eczacibasi, il ritorno nella scorsa estate e ora la conferma ufficiale anche per il 2024/25.

Del resto i numeri non mentono mai: con 219 punti totali di cui 68 muri in 39 partite disputate nell'ultima annata il rinnovo non poteva che essere scontato.

Nella sua carriera Heyrman, oltre ad aver giocato in patria, ha anche disputato i massimi campionati di Germania (2012/13), Giappone (stagione 2018-2019), oltre a quello di Turchia (dal 2021 al 2023). Con la nazionale seniores del Belgio la centrale della Vero Volley ha vinto un Bronzo al Campionato Europeo del 2013, e un Oro e un Bronzo, rispettivamente all'Europeo e al Mondiale, nella categoria Under 18.

Le prime impressioni

"Sono molto felice di vestire la maglia Vero Volley ancora per un stagione. Il prossimo anno daremo tutto per cercare di portare a Milano almeno un titolo. Non vedo l'ora di rivedere tutti i tifosi riempire il palazzetto, darò il 100% per cercare di trasmettere ancora tante emozioni dal campo agli spalti. Ci vediamo presto!".

Curiosità

Laura Heyrman

Nata a Beveren (BEL), 17 maggio 1993

Altezza 193 cm

Ruolo Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2009-10 Asterix Kieldrecht (BEL)

2010-11 Asterix Kieldrecht (BEL)

2011-12 Asterix Kieldrecht (BEL)

2012-13 Dresdner Sc (GER)

2013-14 LiuJo Modena

2014-15 LiuJo Modena

2015-16 LiuJo Modena

2016-17 LiuJo Nordmeccanica Modena

2017-18 LiuJo Nordmeccanica Modena

2018-19 Hitachi Rivale (JPN)

2019-20 Saugella Monza

2020-21 Saugella Monza

2021-22 Eczacibasi Vitra Istanbul (TUR)

2022-23 Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR)

2023-24 Allianz Vero Volley Milano

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

Coppa del Belgio 2009-10 Kieldrecht

Scudetto Belgio 2009-10 Kieldrecht

Supercoppa Belgio 2010 Kieldrecht

Coppa del Belgio 2010-11 Kieldrecht

Scudetto Belgio 2010-11 Kieldrecht

Scudetto Belgio 2011-12 Kieldrecht

CEV Cup 2020-21 Monza ITA

CEV Cup 2021-22 Eczacibasi Istanbul TUR

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Bronzo Europeo 2013 BEL

MEDAGLIE CON LE NAZIONALI GIOVANILI

Oro Europeo pre juniores 2009 BEL

Bronzo Mondiale pre juniores 2009 BEL

Oro Olimpiadi della gioventù 2010 BEL