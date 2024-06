Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano guarda alla Serbia per la nuova centrale

L'Allianz Vero Volley Milano aveva la necessità di rimpolpare il reparto delle centrali e lo ha fatto guardando alla Serbia. A vestire la maglia rosa nella prossima stagione sarà Hena Kurtagic, classe 2004, che nel 2023/24 ha militato in Francia nel Nantes dopo quattro anni all'OK Tent Obrenovac.

La neo milanese è alta 195 cm ed è una giocatrice molto potente, schiacciando a 320cm e mura a 305cm. Già parte della Nazionale maggiore serba (attualmente è impegnata nelle tappe di Volleyball Nations League), negli anni ha vinto numerosi titoli individuali come miglior centrale della propria nazionale dall'Under17 all'Under20. Nel suo palmares annovera uno Scudetto di Serbia, vinto nella stagione 2019/2020 con l'OK Tent Obrenovac e una Coppa di Francia vinta lo scorso anno con il Neptunes Nantes.

C'è però una curiosità tutt'altro che trascurabile: Hena conosce bene la squadra del Consorzio avendola incrociata nella stagione 2020/2021 con la maglia delle serbe dell'OK Tent Obrenovac in occasione della Coppa Cev, poi vinta nell'ultimo atto contro il Galatasaray ad Istanbul.

Le prime impressioni

Queste le prime parole di Kurtagic da neo giocatrice rosa: "Indossare la maglia di Vero Volley è un sogno che si realizza. Ho delle grandissime aspettative per la prossima stagione, voglio dare il massimo in ogni competizione che giocherò. Ho scelto Vero Volley perchè tra tutte è la società con cui posso crescere di più. Avrò anche la possibilità di giocare insieme alle migliori giocatrici del mondo e grazie a loro imparerò molto a livello tecnico e tattico".

Curiosità

LA SCHEDA

Hena Kurtagic

Nata a Novi Pazar (SER) il 27 agosto 2004

Altezza 195 cm

Ruolo Centrale

CARRIERA CON I CLUB

2019-20 OK Tent Obrenovac (SER)

2020-21 OK Tent Obrenovac (SER)

2021-22 OK Tent Obrenovac (SER)

2022-23 OK Tent Obrenovac (SER)

2023-24 Neptunes Nantes (FRA)

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB

Scudetto di Serbia 2019-20 OK Tent Obrenovac

Coppa di Francia 2024 Neptunes Nantes

MEDAGLIE CON LA NAZIONALE

Argento ai Campionati Europei 2023

Bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2022

Argento al Campionato del Mondo 2021

PREMI INDIVIDUALI

2020 - Europei femminili U17 - miglior centrale

2020 - Europei femminili U19 - miglior centrale

2021 - Mondiali femminili U20 - miglior centrale

2021 - Mondiali femminili U18 - miglior centrale

2022 - Europei femminili U19 - miglior centrale

2024 - CEV Challenge Cup - miglior centrale