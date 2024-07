Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano ingaggia Anastasia Guerra

La Vero Volley Milano ha annunciato l'arrivo di una nuova schiacciatrice. Si tratta di Anastasia Guerra, che fa dunque ritorno in Italia dopo un anno trascorso in Turchia.

Per la giocatrice classe 1996 arriva finalmente la possibilità di compiere quel salto di qualità tanto cercato nelle scorse stagioni sul suolo nazionale: giocare al fianco di gente come Sylla, Orro ed Egonu non è sicuramente cosa di tutti i giorni.

La carriera

Nata il 15 ottobre 1996 a Castelfranco Veneto. Anastasia muove i primi passi nella pallavolo di alto livello a 15 anni di età nella Bruel Bassano, vincendo il titolo nazionale Under 16 e facendo le prime apparizioni in serie C. Nel 2012 viene convocata con la Nazionale Under 18 al Torneo 8 Nazioni dove conquista l’oro e il titolo di miglior schiacciatrice; nelle stagioni successive continua a raccogliere riconoscimenti in azzurro con l'argento agli Europei Under 18 del 2013 e il titolo di MVP della manifestazione.

Nel 2014 viene chiamata dal Club Italia e debutta in A2. La stagione successiva arriva anche la prima convocazione in Nazionale maggiore. Nel 2015 Anastasia continua il percorso in azzurro con un bronzo ai Mondiali Under 20.

A 19 anni arriva l'esordio in A1, con il Club Italia. Nell’estate del 2016 passa poi alla Pomì Casalmaggiore e resta per due stagioni collezionando un terzo posto in CEV Cup; nel 2018 (anno in cui vince l’oro al Montreux Volley Masters con la Nazionale), si trasferisce in Cina allo Shanghai Bright Ubest, nel gennaio del 2019 viene poi chiamata nella Ligue A francese dall'ASPTT Mulhouse Volley-Ball. Il ritorno in Italia avviene l'anno successivo quando Anastasia veste la maglia della Reale Mutua Fenera Chieri, prima del trasferimento a Il Bisonte Firenze nella stagione successiva. Dal 2021 al 2023 difende per due campionati i colori della Bartoccini-Fortinfissi Perugia; l'ultima stagione vola in Turchia per giocare la Sultanlar Ligi con il Muratpa?a Belediyesi Sigorta Shop.

E' ora pronta per un altro ritorno in Italia, a Milano, dove il prossimo anno lotterà su più fronti con la maglia del Vero Volley.

Le prime impressioni

"Vestire la maglia della Vero Volley Milano è un'opportunità irrinunciabile. Arrivo in una delle realtà più serie e professionali del campionato italiano, è un grande stimolo per la mia carriera il fatto di condividere la stagione con compagne e staff di altissimo livello. Non vedo l'ora di concentrarmi sulla stagione e di pensare di far bene partita dopo partita; l'augurio che faccio alla squadra è di trovare presto il giusto mix di divertimento e serenità che permetta di affrontare ogni sfida con il corretto atteggiamento".

Curiosità

LA SCHEDA

Anastasia Guerra

Nata a Castelfranco Veneto (ITA), 15 ottobre 1996

Altezza 186 cm

Ruolo Schiacciatrice

CARRIERA CON I CLUB

2012-13 Bruel Bassano

2013-14 Bruel Bassano

2014-15 Club Italia

2015-16 Club Italia

2016-17 Pomì Casalmaggiore

2017-18 Pomì Casalmaggiore

2018-19 Shanghai Bright Ubest (CIN) | ASPTT Mulhouse Volley-Ball (FRA)

2019-20 Reale Mutua Fenera Chieri

2020-21 Il Bisonte Firenze

2021-22 Bartoccini-Fortinfissi Perugia

2022-23 Bartoccini-Fortinfissi Perugia

2023-24 Muratpa?a Belediyesi Sigorta Shop (TUR)

2024-25 VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON LA NAZIONALE

2012 Oro Torneo 8 Nazioni Under18

2018 Oro Montreux Volley Masters

PREMI INDIVIDUALI CON LA NAZIONALE

2012 Torneo 8 Nazioni Under18: Miglior schiacciatrice

2013 Campionato Europeo Under18: MVP