Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley Milano inizia a perdere i pezzi: Folie emigra negli States

Finita la stagione è tempo di dirsi addio. Termina dopo due stagioni l'avventura di Raphaela Folie con la maglia dell'Allianz Vero Volley Milano: la centrale militerà nella LOVB, la nuova lega professionistica americana che prenderà avvio nel prossimo autunno.

Classe 1991 e originaria di Bolzano, Raphaela era stata uno dei primi acquisti pesanti della squadra femminile del Consorzio, nel tentativo di accorciare il più possibile il gap dalla pluriscudettata Conegliano, club da cui questa giocatrice era stata strappata dopo sei anni di militanza. Purtroppo però i successi non sono arrivati (anche se ci si è andati molto vicino) e questo deve essere il principale motivo di rammarico.

Ecco il suo saluto sul suo account personale Instagram:

"È arrivato il momento dei saluti. Sono stati due anni indimenticabili qui a Monza, con tante battaglie su quel campo che amo, alcune vinte ed altre perse. Ho sempre cercato di dare tutto quello che avevo a questa maglia e alla mia squadra e ho ricevuto indietro ancora di più dalle mie compagne, dallo staff e dai nostri tifosi. Grazie di cuore a tutti".

L'annuncio della LOVB

Sul medesimo social network la lega statunitense conferma così la notizia:

"La nostra ultima LOVB Pro è Raphaela Folie! Medio bloccante di 6'1" di Bolzano, Italia, Raffaela ha accumulato numerosi premi durante la sua carriera da giocatore. Questi includono l'essere nominato Miglior bloccante alla Coppa Italia 2023/24, Miglior bloccante mediano in Champions League nel 2023/24, Miglior mezzo bloccante in Serie A1 Italiana nel 2021/22, MVP della Supercoppa Italiana nel 2020/21 e Miglior picco in Champions League nel 2019/20. Raphaela è arrivata recentemente alle finali di Champions League con Allianz Vero Volley Milano.

Benvenuta, Raffaela!".