Serie A1 femminile, l'Allianz Vero Volley respira: nessuna frattura per Alessia Orro

Quanto accaduto ieri sera nel corso del vittorioso match con Il Bisonte Firenze aveva fatto temere il peggio, ma l'Allianz Vero Volley Milano può rasserenarsi.

L'infortunio occorso nelle fasi finali del match ad Alessia Orro, capitano della squadra, non è grave. Gli esami effettuati nelle ultime ore hanno escluso particolari complicazioni e si spera in un pronto recupero per il match di martedì contro il Fenerbahce, che vale l'accesso alla finalissima di Champions League (le rosa dovranno difendere il 3-0 conquistato all'andata).

Per la cronaca, il tutto è accaduto sul 20-12 per le rosa, quando la palleggiatrice, dopo aver saltato a muro, è finita sul piede di un'avversaria rovinando poi a terra. Si è dovuto procedere al cambio, ma ciò non ha impedito loro di conquistare una vittoria che fa ancora sperare nel secondo posto.

Circa una sua disponibilità per il match di Istanbul sussiste cauto ottimismo, ma la giocatrice sarda resta in dubbio. E una sua eventuale assenza non sarebbe proprio una bella notizia...

La nota ufficiale

Questo il bollettino medico per esteso diffuso a mezzo social:

"Il Consorzio Vero Volley comunica che la palleggiatrice Alessia Orro è stata sottoposta a degli esami di controllo alla caviglia destra, in seguito all’infortunio rimediato nel quarto set della sfida contro Il Bisonte Firenze. Gli approfondimenti hanno escluso fratture.

La capitana della formazione milanese ha già iniziato i trattamenti specifici del caso e verrà sottoposta a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano, prima della Semifinale di CEV Champions League in programma a Istanbul, martedì 19 marzo, contro il Fenerbahce".